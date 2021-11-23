США хотят отправить на Украину оружие и военных советников

08:50 23.11.2021

Администрация Белого дома рассматривает возможность отправки военных советников и вооружения на Украину из-за предполагаемого наращивания Россией сил вблизи украинской границы. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNN.

По данным СМИ, речь идет об отправке на Украину противотанковых ракет Javelin, зенитно-ракетных комплексов "Стингер", минометов. Кроме того, Пентагон хочет отправить на Украину вертолеты МИ-17, которые ранее планировалось отправить в Афганистан.

Также США готовы направить в регион несколько военных советников, но пока окончательного решения по этим вопросам не принято.

Источники телеканала подчеркивают, что некоторые чиновники администрации обеспокоены, что отправка военной техники может быть расценена Россией как серьезная эскалация.

Параллельно, официальные лица США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций, который вступит в силу, если Россия вторгнется на территорию Украины.

Ранее представитель госдепа Нед Прайс заявил, что США, указывая на присутствие войск РФ на границе с Украиной, основываются не только на секретных данных, но и на информации, размещенной в открытом доступе.