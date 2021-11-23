США хотят отправить на Украину оружие и военных советников
Администрация Белого дома рассматривает возможность отправки военных советников и вооружения на Украину из-за предполагаемого наращивания Россией сил вблизи украинской границы. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNN.
По данным СМИ, речь идет об отправке на Украину противотанковых ракет Javelin, зенитно-ракетных комплексов "Стингер", минометов. Кроме того, Пентагон хочет отправить на Украину вертолеты МИ-17, которые ранее планировалось отправить в Афганистан.
Также США готовы направить в регион несколько военных советников, но пока окончательного решения по этим вопросам не принято.
Источники телеканала подчеркивают, что некоторые чиновники администрации обеспокоены, что отправка военной техники может быть расценена Россией как серьезная эскалация.
Параллельно, официальные лица США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций, который вступит в силу, если Россия вторгнется на территорию Украины.
Ранее представитель госдепа Нед Прайс заявил, что США, указывая на присутствие войск РФ на границе с Украиной, основываются не только на секретных данных, но и на информации, размещенной в открытом доступе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Крымчане, кстати, очень довольны таким поворотом событий, чего брехать? В куске Донбасса с такими мнениями все больше и больше. Если кремлевская "илита" не поможет, как в 14 и 15-м годах, то дело вообще ухудшится. Для киевско-галицайской "илиты".
судя по манере работы с информацией и методикой формирования ответа, здаётся мне (уверенность формирую пока-что..) что старший по бараку дал некот. отбывающим, добро на допуск к клавиатуре...Формально, я не против приобщению к "великому" I-net граждан, вступившим в противоречие с УК... Палемика возможна...Ежли есть желание, дайте координаты ИТК, свяжусь с руководством. Возможно, за примерное поведение, пойдете по УДО...Если карта ляжет...
Разделаться с двумя сразу сложно, но не невозможно и горячая война для этого не нужна, деньги намного мощнее и надёжнее.
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Другое дело, что разделываться с вами себе дороже.
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Кроме того, если действительно возникнет нужда, то лучше с вами разделаться вашими же руками.
КНДР сама сделала, никто не поставлял. Украина это тоже может сделать, для этого всякое богатое вороватое ...уйло поставить в стойло, откуда выводить на общественно полезные работы под конвоем. Сразу окажется достаточно средств для всего. "Кто-то слиском много ест!", как говорил "братец Кролик" из известного мультика "Винни-Пух".
А что там у хохлов?