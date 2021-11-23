Госдеп США решил ввести новые санкции против «Северного потока 2»
Госдеп США расширил санкционный список, нацеленный против "Северного потока 2", добавив в него компанию и судно, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.
Сообщается, что под санкции попала компания Transadria Ltd, которая базируется на Кипре и ее судно Marlin.
Ещё одно судно, Blue Ship, отмечено госдепом в числе участвующих в работе над "Северным потоком 2". При этом против него санкции не вводятся, так как оно принадлежит структуре, имеющей отношение к властям ФРГ.
По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, своими шагами власти США планируют с помощью санкций разрушить сотрудничество РФ и Европы в сфере энергетики.
"Американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество. Сначала в Вашингтоне хотели сорвать завершение строительства трубопровода. Не удалось: магистраль проложена и готова к запуску. Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию. И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса", - говорится в заявлении дипломата.
Он так же подчеркнул, что "диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право".
Ранее шесть американских сенаторов выступили за внесение поправки в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, предусматривающей санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG. Предлагаемая поправка вводит обязательные санкции в отношении оператора проекта "Северный поток 2" - Nord Stream 2 AG.
Республиканцы, равно как и многие демократы в США, обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Точнее - лично-глобальный опыт.
Будьте реалистом.
Они добились господства своим умом, изворотливостью, богатством и влиянием.
Например, на фото в Тегеране и Ялте кто сидит в центре? Вот-вот, и неважно, что он - инвалид. Несмотря на то, что основное бремя войны легло на нас. И это притом, что совместно с союзниками столкнули лбами немцев и нас, дав нам гандикап по времени перед немцами и построив нам кучу заводов и объектов, а уж немцев отпустили с привязи в расчетный момент.
Чхать они на всех хотели, поскольку знают, что все у них в ежовых рукавицах.
Соответственно, взывание к международному праву, справедливости, логике и пр. для них пустой звук.
Любому на Западе и Востоке руки скрутят и вынудят поступать так, как им надо.
Соответственно, радостные возгласы, что Америка утрачивает первенство, - полнейшая ерунда.
И Китай им не угроза. Куда ему против всего западного мира. Не были они дураками, когда переносили в Китай производство, передавали технологии и обучали спецов. В обмен, между прочим, на всякие вредные условия, например, ограничение количества детей в семье одним ребенком, что дало в результате ужасный перекос в сторону мужской части населения. Взращивали, короче. Вопрос - против кого?
Вот если бы Америка гикнулась на самом деле, тогда, да, Китай бы всем показал почем фунт лиха.
Так что радоваться падению Америки не стоит.
"А с чего вы взяли, что средства от продажи нефти и газа идут на оплату перечисленного вами?"
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Ну если вы сможете объяснить из какой мошны кроме газовой берутся деньги на это всё тогда ни у кого не останется выбора как только с вами согласиться.
Отвечу лаконично - без газа РФ банкрот.
Помните дефолт 98-го? Так вот без газа будет ещё хуже.
Как тут не восхититься мудростью вождя! Он еще в первых же своих посланиях Федеральному Собранию чувственно указывал:" Необходимо слезть с нефтегазовой иглы, это главнейшая задача правительства!" И никогда не забывал надрывно покричать про это! Все 20 лет! Видите какая целеустремленность,какое предвидение на много лет вперед! И он оказался как всегда прав! Американцы сейчас пользуются мудростью нашего вождя ,видят что Россия за 20 лет только глубже залезла на нефтегазовую иглу-и нагло вставляют палки в колеса.