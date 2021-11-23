Госдеп США решил ввести новые санкции против «Северного потока 2»

08:00 23.11.2021

Госдеп США расширил санкционный список, нацеленный против "Северного потока 2", добавив в него компанию и судно, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Сообщается, что под санкции попала компания Transadria Ltd, которая базируется на Кипре и ее судно Marlin.

Ещё одно судно, Blue Ship, отмечено госдепом в числе участвующих в работе над "Северным потоком 2". При этом против него санкции не вводятся, так как оно принадлежит структуре, имеющей отношение к властям ФРГ.

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, своими шагами власти США планируют с помощью санкций разрушить сотрудничество РФ и Европы в сфере энергетики.

"Американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество. Сначала в Вашингтоне хотели сорвать завершение строительства трубопровода. Не удалось: магистраль проложена и готова к запуску. Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию. И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса", - говорится в заявлении дипломата.

Он так же подчеркнул, что "диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право".

Ранее шесть американских сенаторов выступили за внесение поправки в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, предусматривающей санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG. Предлагаемая поправка вводит обязательные санкции в отношении оператора проекта "Северный поток 2" - Nord Stream 2 AG.

Республиканцы, равно как и многие демократы в США, обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.