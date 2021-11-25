Во Франции, где привито 70% населения, ужесточили антиковидные меры
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о новых ограничительных мерах, которые, по его словам, связаны с ростом заболеваемостью коронавирусом.
В частности, в общественных местах снова будет введен масочный режим. В ресторанах и театрах маски придется носить и тем, кто прошел вакцинацию. При этом местные власти смогут вводить ограничения при проведении массовых мероприятий, например, рождественских ярмарок. Также будет сокращен срок действия ПЦР-теста (отрицательный тест теперь действует не 72 часа, а только 24), сообщает РБК со ссылкой на BFMTV.
Также Веран заявил, что получить третью дозу вакцины нужно будет спустя 5 месяцев после второй прививки. В противном случае прекращается действие так называемого «паспорта здоровья» (аналог сертификата о вакцинации). Вводить такие меры, как комендантский час или принудительное закрытие предприятий, власти пока не намерены, заверил Веран.
За последние две недели новые ограничения также ввели Австрия (65,8% прошли полную вакцинацию) и Нидерланды (более 70% полностью вакцинированных). В этих странах также наблюдается серьезный рост заболеваемости.
За минувшие сутки во всей Франции был зафиксирован 32 591 случай заражения (максимум с середины апреля). По последним данным, во Франции вакцинированно почти 70% всего населения.
Источник данных: ourworldindata.org
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вакцины НЕ работают! Кто бы мог подумать...
А они вообще от ковиды ли?
Что то я сомневаюсь уже.
Помогло?
Из людей делают стадных животных, каких мы видим на фермах, где раз и впрыснули в курицу жратву и гармоны, а потом смотрищь вырастает курица-динозавр за пару месяцев.
Не таки, а таки да.
Эти вакцины для того, чтобы был повод ввести QR коды и таки "окольцевать" всё земное "стадо". И, будет один пастух и одно управляемое, послушное стадо.