Во Франции, где привито 70% населения, ужесточили антиковидные меры

Франция. Флаг

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о новых ограничительных мерах, которые, по его словам, связаны с ростом заболеваемостью коронавирусом.

В частности, в общественных местах снова будет введен масочный режим. В ресторанах и театрах маски придется носить и тем, кто прошел вакцинацию. При этом местные власти смогут вводить ограничения при проведении массовых мероприятий, например, рождественских ярмарок. Также будет сокращен срок действия ПЦР-теста (отрицательный тест теперь действует не 72 часа, а только 24), сообщает РБК со ссылкой на BFMTV.

Также Веран заявил, что получить третью дозу вакцины нужно будет спустя 5 месяцев после второй прививки. В противном случае прекращается действие так называемого «паспорта здоровья» (аналог сертификата о вакцинации). Вводить такие меры, как комендантский час или принудительное закрытие предприятий, власти пока не намерены, заверил Веран.

За последние две недели новые ограничения также ввели Австрия (65,8% прошли полную вакцинацию) и Нидерланды (более 70% полностью вакцинированных). В этих странах также наблюдается серьезный рост заболеваемости.

За минувшие сутки во всей Франции был зафиксирован 32 591 случай заражения (максимум с середины апреля). По последним данным, во Франции вакцинированно почти 70% всего населения.


Источник данных: ourworldindata.org

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.11.2021, 03:30
    Гость: ABCD

    Вакцины НЕ работают! Кто бы мог подумать...
    А они вообще от ковиды ли?
    Что то я сомневаюсь уже.

  3. 26.11.2021, 01:23
    Гость: Дмитрий

    Из людей делают стадных животных, каких мы видим на фермах, где раз и впрыснули в курицу жратву и гармоны, а потом смотрищь вырастает курица-динозавр за пару месяцев.

  5. 25.11.2021, 21:21
    Гость: тётя Соня-303

    Эти вакцины для того, чтобы был повод ввести QR коды и таки "окольцевать" всё земное "стадо". И, будет один пастух и одно управляемое, послушное стадо.

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