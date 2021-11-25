Во Франции, где привито 70% населения, ужесточили антиковидные меры

17:43 25.11.2021

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о новых ограничительных мерах, которые, по его словам, связаны с ростом заболеваемостью коронавирусом.

В частности, в общественных местах снова будет введен масочный режим. В ресторанах и театрах маски придется носить и тем, кто прошел вакцинацию. При этом местные власти смогут вводить ограничения при проведении массовых мероприятий, например, рождественских ярмарок. Также будет сокращен срок действия ПЦР-теста (отрицательный тест теперь действует не 72 часа, а только 24), сообщает РБК со ссылкой на BFMTV.

Также Веран заявил, что получить третью дозу вакцины нужно будет спустя 5 месяцев после второй прививки. В противном случае прекращается действие так называемого «паспорта здоровья» (аналог сертификата о вакцинации). Вводить такие меры, как комендантский час или принудительное закрытие предприятий, власти пока не намерены, заверил Веран.

За последние две недели новые ограничения также ввели Австрия (65,8% прошли полную вакцинацию) и Нидерланды (более 70% полностью вакцинированных). В этих странах также наблюдается серьезный рост заболеваемости.

За минувшие сутки во всей Франции был зафиксирован 32 591 случай заражения (максимум с середины апреля). По последним данным, во Франции вакцинированно почти 70% всего населения.



Источник данных: ourworldindata.org