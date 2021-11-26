Зеленский заявил о готовящемся госперевороте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся «первого числа» государственном перевороте в стране.

Он отметил, что окружение бизнесмена Рината Ахметова (самый богатый украинец по версии Forbes, контролирует телеканалы «Украина» и «Украина 24») пытается втянуть его в происходящее.

«Не Ринат Ахметов готовит государственный переворот. Я отвечу по-русски. Люди, службы, некоторые <...> представители РФ и некоторые товарищи из Украины обговаривают то, что готово общество якобы и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота. Скажем так, смены действующего президента», - цитирует слова Зеленского РБК.

«У нас есть и записи, где представители Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине», - добавил украинский президент.

Также Зеленский считает, что раскачивание проходит при участии СМИ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.11.2021, 00:48
    Гость: Ещё один пример того,

    что президентом может быть не только кухарка, но и игрок определенным местом на рояле.

  3. 27.11.2021, 00:38
    Гость: со стороны

    Украинские пенсионеры совсем обессилили, никому набить морду не в состоянии. Да и не их это дело. Пенсионеры сейчас, если удастся дозвониться до какого -нибудь новостного канала, жалобно стонут, в смысле - как жить? Ответа нет. Жить на 5 или 6 тыс. рублей по курсу тяжело. Но биологизация особей сейчас так быстро прогрессирует, что смерть пенсионеров внимания не привлечет. Как в голод 32-33 - старики умирали, а их дети, имея продовольствие, стремились нажиться, продавая его в городах в несколько раз дороже госцены(по карточкам).

  4. 27.11.2021, 00:31
    Гость: ответ

    На сегодня так и есть. Как дальше будет - одному Богу ведомо. Инфляция темпы ускоряет, это правда, но, говорят, кризис создает условия и для его преодоления. Может, это лучше, чем нефть сосать да газом себя надувать. Взорваться можно.

  5. 27.11.2021, 00:28
    Гость: вспомнилось

    Из песни Л.Утесова: "Спокойные лиманы, цветущие каштаны еще услышат шелест развернутых знамен, когда вошел обратно походкою чеканной в красавицу Одессу усталый батальон". Ну, и где этот усталый батальон? Одно смиття за китайскими компами. Ничего не стоящее в деле, один треп. А эти готовы неклассовых кацапедов крошить, здоровые, туды т его...

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