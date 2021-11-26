Зеленский заявил о готовящемся госперевороте на Украине

14:09 26.11.2021

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся «первого числа» государственном перевороте в стране.

Он отметил, что окружение бизнесмена Рината Ахметова (самый богатый украинец по версии Forbes, контролирует телеканалы «Украина» и «Украина 24») пытается втянуть его в происходящее.

«Не Ринат Ахметов готовит государственный переворот. Я отвечу по-русски. Люди, службы, некоторые <...> представители РФ и некоторые товарищи из Украины обговаривают то, что готово общество якобы и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота. Скажем так, смены действующего президента», - цитирует слова Зеленского РБК.

«У нас есть и записи, где представители Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине», - добавил украинский президент.

Также Зеленский считает, что раскачивание проходит при участии СМИ.