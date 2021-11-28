В Германии запретят проводить эвтаназию людям без прививки от коронавируса

Ассоциация эвтаназии (Verein Sterbehilfe) в Германии запретит проводить эту операцию тем, кто не привит вакциной от коронавируса или может быть болен COVID-19, поскольку из-за этого растет вероятность последующего распространения вируса. 

Эвтаназию разрешать делать только тем, кто вакцинирован или выздоровел после заражения коронавирусом. «Эвтаназия и подготовка к ней требует ответственности тех, кто принял решение умереть, но требует и человеческой близости», — цитирует Lenta.ru заявление ассоциации. Однако такая «близость» — например, присутствие близких людей — может обернуться их заражением, поскольку вирус может распространиться и от трупа, указано в сообщении.

Право граждан страны на добровольную эвтаназию в феврале 2020 года признал Конституционный суд Германии. Ее может осуществить представитель коммерческой медицинской организации или любой врач, занимающийся врачебной практикой.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.11.2021, 17:29
    Гость: Helge

    Эвтаназия в Германии запрещена законодательно. Эта организация - содействие, помощь умирающим. А их много -паллиативные больные, онкология на последних стадиях и тд. Они лежат в хосписах, кругом люди, персонал. Все логично.

  2. 28.11.2021, 17:17
    Гость: g

    есть простой вопрос который Должны себе задавать все люди:
    Почему Правительство мне систематически ВРЕТ по такому фундаментальному вопросу?
    ответ наиболее подходящий - потому что Они собираются вас Убить.. вас и всю вашу семью и всех ваших родственников.
    такой ответ, сразу Все обьясняет и расставляет по местам.

  4. 28.11.2021, 15:55
    Гость: НЕТ!!!!!!!.....!!

    Не "Глупость несусветная", а "несусветная Глупость.

    ответить ветвь обсуждения.

    ответить ветвь обсуж

  5. 28.11.2021, 15:38
    Гость: так оне уже давно к тому самому месту

    подбираются, месяц назад у нас же ж писали, что кишечник непривитого человека- скопище кАронавирусов

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© KM.RU, Алексей Белкин
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