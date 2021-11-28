В Германии запретят проводить эвтаназию людям без прививки от коронавируса
Ассоциация эвтаназии (Verein Sterbehilfe) в Германии запретит проводить эту операцию тем, кто не привит вакциной от коронавируса или может быть болен COVID-19, поскольку из-за этого растет вероятность последующего распространения вируса.
Эвтаназию разрешать делать только тем, кто вакцинирован или выздоровел после заражения коронавирусом. «Эвтаназия и подготовка к ней требует ответственности тех, кто принял решение умереть, но требует и человеческой близости», — цитирует Lenta.ru заявление ассоциации. Однако такая «близость» — например, присутствие близких людей — может обернуться их заражением, поскольку вирус может распространиться и от трупа, указано в сообщении.
Право граждан страны на добровольную эвтаназию в феврале 2020 года признал Конституционный суд Германии. Ее может осуществить представитель коммерческой медицинской организации или любой врач, занимающийся врачебной практикой.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Эвтаназия в Германии запрещена законодательно. Эта организация - содействие, помощь умирающим. А их много -паллиативные больные, онкология на последних стадиях и тд. Они лежат в хосписах, кругом люди, персонал. Все логично.
есть простой вопрос который Должны себе задавать все люди:
Почему Правительство мне систематически ВРЕТ по такому фундаментальному вопросу?
ответ наиболее подходящий - потому что Они собираются вас Убить.. вас и всю вашу семью и всех ваших родственников.
такой ответ, сразу Все обьясняет и расставляет по местам.
и в небесной канцелярии - порядок, как в МОР-ге.
Не "Глупость несусветная", а "несусветная Глупость.
ответить ветвь обсуждения.
ответить ветвь обсуж
подбираются, месяц назад у нас же ж писали, что кишечник непривитого человека- скопище кАронавирусов