В Германии запретят проводить эвтаназию людям без прививки от коронавируса

10:53 28.11.2021

Ассоциация эвтаназии (Verein Sterbehilfe) в Германии запретит проводить эту операцию тем, кто не привит вакциной от коронавируса или может быть болен COVID-19, поскольку из-за этого растет вероятность последующего распространения вируса.

Эвтаназию разрешать делать только тем, кто вакцинирован или выздоровел после заражения коронавирусом. «Эвтаназия и подготовка к ней требует ответственности тех, кто принял решение умереть, но требует и человеческой близости», — цитирует Lenta.ru заявление ассоциации. Однако такая «близость» — например, присутствие близких людей — может обернуться их заражением, поскольку вирус может распространиться и от трупа, указано в сообщении.

Право граждан страны на добровольную эвтаназию в феврале 2020 года признал Конституционный суд Германии. Ее может осуществить представитель коммерческой медицинской организации или любой врач, занимающийся врачебной практикой.