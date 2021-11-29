Посол Украины потребовал от Германии выплаты репарации

Украина имеет полное право рассчитывать на компенсации со стороны Германии за утраченные во время Второй мировой войны культурные ценности и за архив Баха, переданный Берлину 20 лет назад. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет РИА Новости.

По его словам, архив нот Иоганна Себастьяна Баха, материальная ценность которого превышает десятки миллиардов евро, был передан при президентстве Леонида Кучмы правительству Герхарда Шредера в 2001 году. Однако в украинском обществе не считают данный политический шаг юридически допустимым, так как парламент страны не давал согласия на это. 

"Украинская сторона ожидает шагов со стороны Германии: как с точки зрения компенсации за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации, так и с точки зрения политической поддержки моей Родины на пути к членству в ЕС", - заявил Мельник, отказавшись от участия в праздничном концерте по случаю 20-летия передачи архива Баха.

Дипломат добавил, что все официальные предложения украинского правительства, согласно которым Германия могла бы, например, создать "Компенсационный фонд военных потерь" для закупки наиболее пострадавшим отечественным музеям ценных арт-объектов мирового уровня, просто игнорируются.

Мельник подчеркнул, что во время оккупации Вермахтом Украина была полностью разорена. Не только погибли миллионы людей, но и сильно пострадало богатое культурное наследие Украины: более полумиллиона ценных музейных экспонатов, 46 миллионов архивных материалов и 50 миллионов книг бесследно исчезли во время немецкой оккупации. На Украину приходится в целом 73% от общих потерь культурных ценностей СССР.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.11.2021, 16:51
    Гость: 1914

    Взаимоистязание 1914-17 незбежно конвертировалось в самоистязание обеих сторон ч-з 1 поколение.

  2. 29.11.2021, 15:51
    Гость: blog2038,.

    "Мельник подчеркнул, что во время оккупации Вермахтом Украина была полностью разорена."
    ---
    Я сомневаюсь, что у Украины есть какие-либо юридические основания рассчитывать на такого рода компенсацию.
    .
    В своё время СССР уже компенсировал себя как только выло возможно и Украина, как часть СССР, получила всё, что Сталин решил ей дать.
    .
    Тем не менее, как говорится - пробуйте.

  3. 29.11.2021, 15:01
    Гость: однако

    в России вместо требований к Германии занимаются раскопками захоронений советских граждан времен войны.Когда обложили со всех сторон русофобией и санкциями.

  4. 29.11.2021, 13:42
    Гость: Январь

    С начала Украине, неплохо бы, откреститься от дивизии "Галичина" и бандеровцев.

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