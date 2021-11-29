Посол Украины потребовал от Германии выплаты репарации

07:00 29.11.2021

Украина имеет полное право рассчитывать на компенсации со стороны Германии за утраченные во время Второй мировой войны культурные ценности и за архив Баха, переданный Берлину 20 лет назад. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет РИА Новости.

По его словам, архив нот Иоганна Себастьяна Баха, материальная ценность которого превышает десятки миллиардов евро, был передан при президентстве Леонида Кучмы правительству Герхарда Шредера в 2001 году. Однако в украинском обществе не считают данный политический шаг юридически допустимым, так как парламент страны не давал согласия на это.

"Украинская сторона ожидает шагов со стороны Германии: как с точки зрения компенсации за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации, так и с точки зрения политической поддержки моей Родины на пути к членству в ЕС", - заявил Мельник, отказавшись от участия в праздничном концерте по случаю 20-летия передачи архива Баха.

Дипломат добавил, что все официальные предложения украинского правительства, согласно которым Германия могла бы, например, создать "Компенсационный фонд военных потерь" для закупки наиболее пострадавшим отечественным музеям ценных арт-объектов мирового уровня, просто игнорируются.

Мельник подчеркнул, что во время оккупации Вермахтом Украина была полностью разорена. Не только погибли миллионы людей, но и сильно пострадало богатое культурное наследие Украины: более полумиллиона ценных музейных экспонатов, 46 миллионов архивных материалов и 50 миллионов книг бесследно исчезли во время немецкой оккупации. На Украину приходится в целом 73% от общих потерь культурных ценностей СССР.