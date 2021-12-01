На Украине решили заочно судить замглавкома Тихоокеанским флотом ВМФ России

10:20 1.12.2021

Созданная на Украине так называемая "прокуратура Автономной Республики Крым" направила в суд "обвинительный акт" в отношении российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление "ведомства".

Березовскому инкриминируют "государственную измену" и "создание и руководство преступной организацией". Как говорится в сообщении, первого марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, назначил фигуранта "дела" на должность командующего ВМС страны, однако сразу после назначения тот "публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ" и заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.

Тем самым, как утверждают в "прокуратуре", он способствовал "проведению подрывной деятельности против Украины".

До марта 2014 года Березовский занимал должность заместителя командующего по боевой подготовке — начальника управления боевой подготовки ВМС Украины. Первого марта 2014 года его назначили командующим ВМС Украины, однако уже на следующий день он принес присягу на верность народу Крыма, после чего украинские власти отстранили его от должности.

В конце марта того же года министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Крым назначил Березовского заместителем командующего Черноморским флотом России. С 2018 года он занимает должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом, в прошлом году ему присвоили звание вице-адмирала.