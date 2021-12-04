МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
Из-за санкционного давления Евросоюз может навсегда потерять возможность нормальных отношений с Белоруссией, а сама республика — лишиться государственности, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1".
"В конечном итоге никто не окажется в выигрыше. Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось. А Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", — приводит слова Макея РИА Новости.
По его словам, у европейских коллег есть определенное понимание, но это мнение "обсуждается кулуарно", чтобы не попасть под критику общественности или СМИ своих стран.
По мнению Макея, в ЕС есть люди, понимающие, что нужно найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из сложившейся ситуации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Задумайся "мыслитель", кто финансировал цветные революции по периметру России. Подавить такую революцию удалось только в Белоруссии. Учи русский язык, чтобы правильно излагать свои мысли и грамотно писать, а также историю, чтобы иметь понятия о том, что происходит в мире за пределами твоего подъезда.
У Польши на этот счет другое мнение.
России одной Украины вполне хватает как источника разных забот- типа возможного начала 3 мировой войны. Вам хочется и Белоруссию к Украине прибавить? Хотите веселой жизни? Представляете- членам Вашей семьи в результате НАТОвского авианалета отрывает кому руки, кому ноги. Кому вообще голову. Представляю, как Вы будете веселиться, хихикать и хохотать- реготать!!
России давно нет. Есть ковиный квар-кодный концлагерь им. Гинзбурга. В его состав никто не хочет. А РБ нечего волноваться - з китайскими товарищами, как а каменной стеной. Никто тронуть не посмеет.
Весной на границе ЕС будет стоять "во все оружии" 100 000 граждан Афганистана. Вот тогда и посмотрим, чьи санкции эффективней. Евро-крысы еще не поняли, во что ввязались.