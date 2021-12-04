МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС

Из-за санкционного давления Евросоюз может навсегда потерять возможность нормальных отношений с Белоруссией, а сама республика — лишиться государственности, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"В конечном итоге никто не окажется в выигрыше. Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось. А Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", — приводит слова Макея РИА Новости.

По его словам, у европейских коллег есть определенное понимание, но это мнение "обсуждается кулуарно", чтобы не попасть под критику общественности или СМИ своих стран.

По мнению Макея, в ЕС есть люди, понимающие, что нужно найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из сложившейся ситуации.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.12.2021, 22:02
    Гость: Наблюдатель

    Задумайся "мыслитель", кто финансировал цветные революции по периметру России. Подавить такую революцию удалось только в Белоруссии. Учи русский язык, чтобы правильно излагать свои мысли и грамотно писать, а также историю, чтобы иметь понятия о том, что происходит в мире за пределами твоего подъезда.

  3. 04.12.2021, 21:52
    Гость: Петр

    России одной Украины вполне хватает как источника разных забот- типа возможного начала 3 мировой войны. Вам хочется и Белоруссию к Украине прибавить? Хотите веселой жизни? Представляете- членам Вашей семьи в результате НАТОвского авианалета отрывает кому руки, кому ноги. Кому вообще голову. Представляю, как Вы будете веселиться, хихикать и хохотать- реготать!!

  4. 04.12.2021, 20:44
    Гость: Uhu

    России давно нет. Есть ковиный квар-кодный концлагерь им. Гинзбурга. В его состав никто не хочет. А РБ нечего волноваться - з китайскими товарищами, как а каменной стеной. Никто тронуть не посмеет.

  5. 04.12.2021, 20:41
    Гость: :))

    Весной на границе ЕС будет стоять "во все оружии" 100 000 граждан Афганистана. Вот тогда и посмотрим, чьи санкции эффективней. Евро-крысы еще не поняли, во что ввязались.

Все комментарии (31)
Выбор читателей
МИД РФ
Врут и не краснеют: Россия уличила Украину, Францию и Германию во лжи
День «победы»: Украина добилась от Лукашенко признания Крыма российским
День «победы»: Украина добилась от Лукашенко признания Крыма российским
© KM.RU, Алексей Белкин
На Украине лучше, чем в России?
Избранное
«Собянинский клан» - как тюменской фирме отошёл многомиллионный контракт
«Основы исламизации в Афганистане заложили не талибы. Его заложили Горбачев и ставший в этом отношении его марионеткой Наджибулла»
На дне Керченского пролива найден парусник XIX века
«Каков поп — таков и приход. И команда "манагеров" в "Роснано" подобралась соответствующая. Выйдет ли Чубайс и на сей раз сухим из воды?»
Мигранты вместо журналистов?
Битва за Карабах – война нового типа?
Рекорд Оркестр «Мир самых добрых людей»
Подача заявления в ЗАГС на регистрацию брака
Илья Черт описал нынешнее состояние «Пилота» фразой Земфиры
Почему Россия - правопреемник СССР - не отдает долги гражданам?
«Лучше и не прививать, чем создавать новое столпотворение»: вакцинация гастарбайтеров принесла неприятные сюрпризы