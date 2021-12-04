МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС

15:08 4.12.2021

Из-за санкционного давления Евросоюз может навсегда потерять возможность нормальных отношений с Белоруссией, а сама республика — лишиться государственности, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"В конечном итоге никто не окажется в выигрыше. Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось. А Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", — приводит слова Макея РИА Новости.

По его словам, у европейских коллег есть определенное понимание, но это мнение "обсуждается кулуарно", чтобы не попасть под критику общественности или СМИ своих стран.

По мнению Макея, в ЕС есть люди, понимающие, что нужно найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из сложившейся ситуации.