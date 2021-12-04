Назарбаев объяснил отказ Казахстана признавать Крым российским
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что, признав Крым российским в 2014 году, он был бы вынужден признать суверенитет Южной Осетии, Абхазии и Косово.
«Был референдум (в Крыму о воссоединении с Россией — Прим. ред.). Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже нас просит, чтобы мы признали», — сказал Назарбаев.
Он добавил, что украинскую сторону Казахстан тогда тоже не поддержал. По словам Назарбаева, он не принял госпереворот, произошедший в Киеве. При этом саму Украину он любит и переживает за то, что там происходит, пишет Пятый канал.
Крым вернулся в состав России в 2014 году. За воссоединение проголосовали 96,77% жителей курортного региона и 95,6% избирателей из Севастополя.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В честь чего Казахстан вообще должен что-то признавать, что за глупость?
Северная Корея признала Крым российскиим, и за это Москва поддержала санкции против Северной Кореи.
Как был лживым секретарем кпсс, так и остался.
Ага, то есть, белорусов можно этим попрекать, а вот киргиз-кайсаков - боязно. Все ольгинские пропаган..ны как один молчат. Дикие киргиз-кайсаки ведь могут и русских начать резать в любой момент. Хотя Кремль не это беспокоит, а то, что те с нефтью и ураном могут сделать каку.