Назарбаев объяснил отказ Казахстана признавать Крым российским

21:27 4.12.2021

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что, признав Крым российским в 2014 году, он был бы вынужден признать суверенитет Южной Осетии, Абхазии и Косово.

«Был референдум (в Крыму о воссоединении с Россией — Прим. ред.). Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже нас просит, чтобы мы признали», — сказал Назарбаев.

Он добавил, что украинскую сторону Казахстан тогда тоже не поддержал. По словам Назарбаева, он не принял госпереворот, произошедший в Киеве. При этом саму Украину он любит и переживает за то, что там происходит, пишет Пятый канал.

Крым вернулся в состав России в 2014 году. За воссоединение проголосовали 96,77% жителей курортного региона и 95,6% избирателей из Севастополя.