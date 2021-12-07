Лидеры США и ЕС призвали Россию к «деэскалации» на границе с Украиной
США, Великобритания, Франция, Германия и Италия призвали Россию к "деэскалации напряженности" на границе с Украиной. Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление было озвучено премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на переговорах с американским лидером Джо Байденом, врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.
"Лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины. Лидеры договорились снова выступить после завтрашнего (7 декабря – прим. ред.) разговора президента Байдена с президентом Путиным", - заявили в Лондоне, добавиви, что продолжат использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты для предотвращения "любой российской агрессии против Украины".
В Париже, в свою очередь, сообщили, что главы государств выступили за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в рамках "нормандского формата.
Параллельно с этим, США и Европейский союз рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), если Россия «нападет» на Украину.
Среди наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов. Кроме того, Запад может ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
Отмечается, что вопрос введения санкций против банков и РФПИ президент США Джо Байден может изложить своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе сегодняшней беседы.
Путин и Байден во вторник проведут переговоры по видеосвязи, повестка переговоров обширная: отношения Москвы и Вашингтона, действия НАТО, однако ключевой анонсирована ситуация на Украине.
Комментарии читателей Оставить комментарий
напиши пожалуйста-сколько солдат НАТО стянуто на Украину и сколько российских войск стянуто на границу с Украиной Тогда будет понятно удивительно это или нет
Путчисты это те кто не желает вот уже 25 лет делится властью. То обнуление придумает, то димона на один срок посадит.
Да! Украинская армия служащая путчистам напала на украину оставшейся верной конституции Украины.
Вскоре они все посыпятся один за другим и во внутренней политике США наступит борьба за власть в слабеющей Мировой Империи и как следствие политические, социальные и экономические катаклизьмы.
Это у вас бредятина о войне преподносится как правда! Ктобы хотел такого НЕНАСЫТНОГО бездельника как украинские "политики" снабжать деньгами.