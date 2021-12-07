Лидеры США и ЕС призвали Россию к «деэскалации» на границе с Украиной

США, Великобритания, Франция, Германия и Италия призвали Россию к "деэскалации напряженности" на границе с Украиной. Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление было озвучено премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на переговорах с американским лидером Джо Байденом, врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

"Лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины. Лидеры договорились снова выступить после завтрашнего (7 декабря – прим. ред.) разговора президента Байдена с президентом Путиным", - заявили в Лондоне, добавиви, что продолжат использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты для предотвращения "любой российской агрессии против Украины".

В Париже, в свою очередь, сообщили, что главы государств выступили за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в рамках "нормандского формата.

Параллельно с этим, США и Европейский союз рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), если Россия «нападет» на Украину.

Среди наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов. Кроме того, Запад может ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Отмечается, что вопрос введения санкций против банков и РФПИ президент США Джо Байден может изложить своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе сегодняшней беседы.

Путин и Байден во вторник проведут переговоры по видеосвязи, повестка переговоров обширная: отношения Москвы и Вашингтона, действия НАТО, однако ключевой анонсирована ситуация на Украине.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.12.2021, 19:37
    Гость: владу

    напиши пожалуйста-сколько солдат НАТО стянуто на Украину и сколько российских войск стянуто на границу с Украиной Тогда будет понятно удивительно это или нет

  2. 07.12.2021, 19:36
    Гость: Не путчист.

    Путчисты это те кто не желает вот уже 25 лет делится властью. То обнуление придумает, то димона на один срок посадит.

  3. 07.12.2021, 19:32
    Гость: Украинская армия напала на Украину!

    Да! Украинская армия служащая путчистам напала на украину оставшейся верной конституции Украины.

  4. 07.12.2021, 19:29
    Гость: А было ему 98 годков отроду!

    Вскоре они все посыпятся один за другим и во внутренней политике США наступит борьба за власть в слабеющей Мировой Империи и как следствие политические, социальные и экономические катаклизьмы.

  5. 07.12.2021, 19:25
    Гость: Мы украину НИКАК не хотим! Ни с войной, ни без войны!

    Это у вас бредятина о войне преподносится как правда! Ктобы хотел такого НЕНАСЫТНОГО бездельника как украинские "политики" снабжать деньгами.

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