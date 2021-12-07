Лидеры США и ЕС призвали Россию к «деэскалации» на границе с Украиной

10:15 7.12.2021

США, Великобритания, Франция, Германия и Италия призвали Россию к "деэскалации напряженности" на границе с Украиной. Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление было озвучено премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на переговорах с американским лидером Джо Байденом, врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

"Лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины. Лидеры договорились снова выступить после завтрашнего (7 декабря – прим. ред.) разговора президента Байдена с президентом Путиным", - заявили в Лондоне, добавиви, что продолжат использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты для предотвращения "любой российской агрессии против Украины".

В Париже, в свою очередь, сообщили, что главы государств выступили за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в рамках "нормандского формата.

Параллельно с этим, США и Европейский союз рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), если Россия «нападет» на Украину.

Среди наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов. Кроме того, Запад может ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Отмечается, что вопрос введения санкций против банков и РФПИ президент США Джо Байден может изложить своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе сегодняшней беседы.

Путин и Байден во вторник проведут переговоры по видеосвязи, повестка переговоров обширная: отношения Москвы и Вашингтона, действия НАТО, однако ключевой анонсирована ситуация на Украине.