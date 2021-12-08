В ОАЭ госслужащих перевели на 4,5-дневную рабочую неделю
Объединенные Арабские Эмираты стали первой страной в мире, где официально введена 4,5-дневная рабочая неделя.
Как пишет "Интерфакс" с 1 января 2022 года в целях оптимизации графика работы госучреждений сотрудники будут работать с понедельника по четверг, а по пятницам - по полдня.
По мнению властей, новый график лучше приспособит ОАЭ к сотрудничеству с международными партнерами, а увеличенные выходные позволят улучить баланс труда и отдыха и повысит эффективность работы.
На такой же график работы перейдут и все школы в стране.
В исламе пятница считается священным днем, поэтому выходные в большинстве стран Персидского залива и арабских стран приходятся на пятницу-субботу или на четверг-пятницу. ОАЭ является первой исламской страной, которая перенесла выходные на субботу и воскресенье. При этом половина пятницы остается также нерабочей. В этот день работа будет начинаться в 7:30 утра и завершаться в полдень. В остальные дни рабочий день продолжается с 7:30 до 15:30.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Теперь идею упрут дефективные манагеры Медведова. И будем работать 24х7. Потому что, они "художники", они так видят! Одного такого уже довели до самоубийства, доведут ли этого?
там полезные ископаемые уже давно не первая статья доходов. Впереди доходы от туризма и предоставления госуслуг. ...
Потом предстоит и в субботу работать.