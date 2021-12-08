В ОАЭ госслужащих перевели на 4,5-дневную рабочую неделю

08:45 8.12.2021

Объединенные Арабские Эмираты стали первой страной в мире, где официально введена 4,5-дневная рабочая неделя.

Как пишет "Интерфакс" с 1 января 2022 года в целях оптимизации графика работы госучреждений сотрудники будут работать с понедельника по четверг, а по пятницам - по полдня.

По мнению властей, новый график лучше приспособит ОАЭ к сотрудничеству с международными партнерами, а увеличенные выходные позволят улучить баланс труда и отдыха и повысит эффективность работы.

На такой же график работы перейдут и все школы в стране.

В исламе пятница считается священным днем, поэтому выходные в большинстве стран Персидского залива и арабских стран приходятся на пятницу-субботу или на четверг-пятницу. ОАЭ является первой исламской страной, которая перенесла выходные на субботу и воскресенье. При этом половина пятницы остается также нерабочей. В этот день работа будет начинаться в 7:30 утра и завершаться в полдень. В остальные дни рабочий день продолжается с 7:30 до 15:30.