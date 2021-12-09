Франция инициирует реформу Шенгенской зоны

Флаги Евросоюза и Франции

Франция намерена изменить правила Шенгенской зоны, защитить внешние границы ЕС и добиться лучшей координации в вопросах борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон во время презентации приоритетов Франции на период своего полугодового председательства в Совете ЕС, которое начинается в январе 2022 года.

"В период нашего председательства мы инициируем реформу Шенгенской зоны по двум направлениям. Во-первых, это политическое управление Шенгенской зоной, для которого, как в случае с зоной евро, будет создана специальная организация, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров. Кроме того, мы должны усилить контроль на наших внешних границах и обеспечить их защиту - это одно из ключевых условий для обеспечения свободного передвижения в пределах ЕС", - цитирует его ТАСС.

"Во-вторых, это создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе. Страны, чьи границы находятся на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex, <...> а также на подкрепления полицейских и жандармов из других стран содружества", - добавил он.

Глава Франции отметил, что подобные кризисные ситуации "совсем недавно наблюдались на границах ЕС". Однако, по мнению Макрона, реакция на запросы оказавшихся в трудном положении стран была "слишком медлительной" и недостаточно скоординированной, поэтому и нужно создать единый механизм.

Говоря о борьбе с нелегальной миграцией, Макрон отметил, что в период председательства Франции будет налажен более плотный контакт со странами, откуда прибывают нелегальные мигранты, чтобы обеспечить их оперативное возвращение на родину в случае отказа в предоставлении убежища на территории ЕС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.12.2021, 06:08
    Гость: Время Ч.

    Ага,давай,Макрон, тебя уже с подлодками прокинули,а до этого с Мистралями Оланда. Все путем!

  3. 10.12.2021, 00:33
    Гость: Григорий !

    Но им это не дадут сделать понятно кто, т.к. и Германия и Франция это сегодня марионетки
    ..............
    "Понятно кто "-это конечно мировая закулиса!? Склоняюсь к тому что ее лучше называть " Всемировенная закуллиссссия!" Для подчеркивания ее злорадности и всемогущества.
    Такой союз уже на бумаге выглядит смешнее чем вот это:"Представители космических агентств России и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях."

  4. 09.12.2021, 23:01
    Гость: !

    Если бы Германия и Франция объединились с РФ экономически на взаимовыгодных условиях, то и для Германии и для Франции это было бы фантастически выгодно и вело бы их экономики к недосягаемому лидерству. Но им это не дадут сделать понятно кто, т.к. и Германия и Франция это сегодня марионетки.

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