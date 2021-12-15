СМИ узнали о разногласиях в ЕС из-за санкций против России

16:25 15.12.2021

«Ведущие страны» Евросоюза не поддерживают план подготовки новых санкций и других мер против России в случае «вторжения» на Украину, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, которое приводит европейские дипломатические источники, Германия, Франция, Италия и Испания считают, что важнее провести переговоры с Москвой, а не предупреждать ее «о болезненных экономических мерах». Однако другие государства, входящие в Евросоюз, убеждены, что публичная поддержка новых санкций эффективнее «сдержит президента России Владимира Путина».

Как рассказал один из собеседников Bloomberg, представители нескольких стран, в том числе Нидерландов, восточноевропейских и скандинавских стран, попросили Европейскую комиссию (ЕК) обсудить с ними разрабатываемый документ с вариантами возможных санкций.

Но Германия и государства, которые солидарны с Берлином, считают, что нужно дождаться действий России и подготовить конкретный ответ. Эти страны полагают, что «в случае вторжения будут приняты болезненные меры», однако не уверены, нужно ли их прорабатывать детально заранее, «учитывая неопределенность намерений Путина», отмечает Bloomberg.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее на неделе заявила, что Евросоюз готов принять против Москвы «беспрецедентные меры с серьезными последствиями» в случае агрессивных действий по отношению к Киеву. Она подчеркнула, что ЕС вместе с США разработают варианты санкций, которые выходят за рамки уже существующих. Новые ограничения коснутся финансового, энергетического и оборонного секторов и товаров двойного назначения, заявила Урсула фон дер Ляйен.