Белоруссия займет у России 3,5 млрд долларов из-за санкций
Белоруссия может попросить у России кредит в 3,5 миллиарда долларов, поскольку санкции США в отношении белорусского госдолга создают проблемы для его рефинансирования, в том числе валютным госзаимствованиям. Об этом рассказал первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков. Его слова приводит БелТА.
Эта сумма поможет «компенсировать выпадающие европейские деньги» и защитить долг от влияния западных ограничительных мер.
«На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией», — сообщил Снопков. Как отметил чиновник, в 2022 году Минску предстоит погасить 3,3 миллиарда долларов, в 2023-м — 4,7 миллиарда долларов внешних долгов вместе с обслуживанием.
Он также подчеркнул, что из-за внешнего давления западных стран Белоруссия столкнется с отсутствием иностранных инвестиций.
Ранее Вашингтон ввел санкции против белорусского государственного долга. Власти запретили американским инвесторам принимать участие в его рефинансировании.
Помимо этого, Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против республики. Ограничительные меры коснулись 17 человек и 11 организаций. В частности, они затронули белорусскую авиакомпанию «Белавиа», минский отель «Планета», «Белоруснефть» и сирийского авиаперевозчика Cham Wings.
Комментарии читателей Оставить комментарий
мерзавец, подбирается на российских пенсионерах ! Только дустом !
Ай, бацька! Ай, молодец!
Свою выгоду всегда правильно понимает!
Хорошая польза от санкций.
грабли обнуляста.
Тем же и для Луки закончится , главное успеть сбежать , а домик где нибудь в уютном российском бору уже строится.