Белоруссия займет у России 3,5 млрд долларов из-за санкций

Фото с сайта Pixabay.com

Белоруссия может попросить у России кредит в 3,5 миллиарда долларов, поскольку санкции США в отношении белорусского госдолга создают проблемы для его рефинансирования, в том числе валютным госзаимствованиям. Об этом рассказал первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков. Его слова приводит БелТА.

Эта сумма поможет «компенсировать выпадающие европейские деньги» и защитить долг от влияния западных ограничительных мер.

«На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией», — сообщил Снопков. Как отметил чиновник, в 2022 году Минску предстоит погасить 3,3 миллиарда долларов, в 2023-м — 4,7 миллиарда долларов внешних долгов вместе с обслуживанием.

Он также подчеркнул, что из-за внешнего давления западных стран Белоруссия столкнется с отсутствием иностранных инвестиций.

Ранее Вашингтон ввел санкции против белорусского государственного долга. Власти запретили американским инвесторам принимать участие в его рефинансировании.

Помимо этого, Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против республики. Ограничительные меры коснулись 17 человек и 11 организаций. В частности, они затронули белорусскую авиакомпанию «Белавиа», минский отель «Планета», «Белоруснефть» и сирийского авиаперевозчика Cham Wings.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 16.12.2021, 20:17
    Гость: Не сомневаюсь

    Тем же и для Луки закончится , главное успеть сбежать , а домик где нибудь в уютном российском бору уже строится.

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