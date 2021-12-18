СМИ сообщили о получении Абрамовичем гражданства Португалии
Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Об этом сообщает португальская газета Publico.
«Роман Абрамович — гражданин Португалии с апреля. Российский миллиардер натурализовался в соответствии с законом о гражданстве как еврей-сефард», — цитирует португальское издание URA.RU.
Абрамович вошел в топ-10 олигархов России по версии Forbes. В списке миллиардеров РФ с наибольшими доходами в 2020 году он занял 10-е место.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Португалия и Испания хотят вернуть статус Великих стран.Для этого нужно вернуть понувших эти страны Лоцманов
чукотский еврей он.Там Рома самое популярное имя
Ну, наконец хоть гражданином стал.
Схема то проста. Сначала Абрамович в РФ производит по российскому паспорту и платит налог с прибыли, отправляя в два раза дешевле рыночной цены Абрамовичу по израильскому паспорту, а из офшора продает Абрамовичу с португальским паспортом по реальной цене и налог в РФ уже не платит. Cхема Ходорковского.
Значит воровать будет еще больше, теперь еще и по португальскому паспорту.