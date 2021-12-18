СМИ сообщили о получении Абрамовичем гражданства Португалии

Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Об этом сообщает португальская газета Publico.

«Роман Абрамович — гражданин Португалии с апреля. Российский миллиардер натурализовался в соответствии с законом о гражданстве как еврей-сефард», — цитирует португальское издание URA.RU

Абрамович вошел в топ-10 олигархов России по версии Forbes. В списке миллиардеров РФ с наибольшими доходами в 2020 году он занял 10-е место. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.12.2021, 21:29
    Гость: даа

    Португалия и Испания хотят вернуть статус Великих стран.Для этого нужно вернуть понувших эти страны Лоцманов

  4. 18.12.2021, 20:59
    Гость: PS

    Схема то проста. Сначала Абрамович в РФ производит по российскому паспорту и платит налог с прибыли, отправляя в два раза дешевле рыночной цены Абрамовичу по израильскому паспорту, а из офшора продает Абрамовичу с португальским паспортом по реальной цене и налог в РФ уже не платит. Cхема Ходорковского.

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