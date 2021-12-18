СМИ сообщили о получении Абрамовичем гражданства Португалии

Схема то проста. Сначала Абрамович в РФ производит по российскому паспорту и платит налог с прибыли, отправляя в два раза дешевле рыночной цены Абрамовичу по израильскому паспорту, а из офшора продает Абрамовичу с португальским паспортом по реальной цене и налог в РФ уже не платит. Cхема Ходорковского.