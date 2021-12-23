В НАТО заявили об отсутствии обязательств не расширяться на восток

22:31 23.12.2021

НАТО никогда не давало обещаний не расширять альянс, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью германскому агентству DPA.

Так генсек альянса прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции о том, что на Западе «надули» и «нагло обманули» советское руководство в 1990-е годы, заявляя о том, что не намерены расширять НАТО в восточном направлении.

«НАТО никогда не давало обещаний не расширяться. На самом деле в учредительном документе нашей организации говорится, что любая европейская страна может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы, датированные 1970-ми и 1990-ми годами: Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия и основополагающий акт Россия — НАТО, а также многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право на выбор собственного пути», — приводит слова Столтенберга РБК.

Он напомнил, что данные документы задают основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписывалась и Россия. «Это не то, что мы можем изменить при помощи слов», — добавил генсек.

По его словам, союзники по НАТО также «категорически отрицают, что когда-либо обещали что-то подобное». «Сам бывший президент Горбачев говорил, что тема расширения НАТО никогда не поднималась до воссоединения Германии», — сказал Столтенберг.