В НАТО заявили об отсутствии обязательств не расширяться на восток

Акция протеста против создания базы НАТО © KM.RU, Кирилл Зыков

НАТО никогда не давало обещаний не расширять альянс, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью германскому агентству DPA.

Так генсек альянса прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции о том, что на Западе «надули» и «нагло обманули» советское руководство в 1990-е годы, заявляя о том, что не намерены расширять НАТО в восточном направлении.

«НАТО никогда не давало обещаний не расширяться. На самом деле в учредительном документе нашей организации говорится, что любая европейская страна может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы, датированные 1970-ми и 1990-ми годами: Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия и основополагающий акт Россия — НАТО, а также многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право на выбор собственного пути», — приводит слова Столтенберга РБК.

Он напомнил, что данные документы задают основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписывалась и Россия. «Это не то, что мы можем изменить при помощи слов», — добавил генсек.

По его словам, союзники по НАТО также «категорически отрицают, что когда-либо обещали что-то подобное». «Сам бывший президент Горбачев говорил, что тема расширения НАТО никогда не поднималась до воссоединения Германии», — сказал Столтенберг.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.12.2021, 09:02
    Гость: Шило

    До наших либиралистов дошло. Смыкачество, приведет в Гаагский трибунал, где Председатель поляк, заседатели украинцы и прибалты!
    Вот там, точно разгул демократии и гуманизьма!

  3. 24.12.2021, 08:44
    Гость: лбзнтлн©

    евреи в массе своей неумнЫ. Они (в особенности, выходцы из Одессы) только пытаются сплетать слова в, как им кажется, хохмы, -> авось окружающие сочтут их за умных. Балагуры они? Да. И довольно назойливые.

  4. 24.12.2021, 08:44
    Гость: Бобёр

    Похоже о кремль вытерли ноги. Больше не действуют резкие заявления и марширование вдоль границы. Да и внутри страны, на очередную прямую линию - народ зевал. Логичным продолжением выглядит "Я устал, Я ухожу" через недельку. Ну или решайтесь уже на что-нибудь.

  5. 24.12.2021, 08:42
    Гость: Шило

    Чо удивляться? В 90 -е, к власти пришли фарцовщики, завЛабы и прочее непонятка. Народ хотел, МММ, все партнеры и ни кто не работает, одни %!! Пожили, понЯли!

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