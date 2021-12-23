Финляндия с 70% привитых установила новый антирекорд по новым случаям COVID
В Финляндии, где привито более 70 процентов населения, установлен новый антирекорд по числу выявленных заражений коронавирусом.
В частности, за последние сутки в стране было выявлено 3000 случаев заражений. Прежний наивысший уровень заражаемости, зафиксированный днем ранее, составлял 2877 новых случаев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные департамента здравоохранения и социального развития THL.
Отмечается, что наибольшее количество заражений выявлено в наиболее населенных регионах - Хельсинки и Уусимаа (1701 новый случай).
За все время в Финляндии зарегистрировано 227 169 случаев заражения, умерли 1504 человека.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 жителей составила 504 случая, в регионе Хельсинки и Уусимаа - 789,1.
Правительство страны приняло решение ужесточить ряд мер против распространения заболеваемости. В частности, с 28 декабря до 16 января ужесточаются требования для прибывающих в Финляндию из других стран Шенгенского соглашения и ЕС. Высшим учебным заведениям страны рекомендуется перейти на дистанционное обучение до 16 января.
Также вводятся дополнительные ограничения для баров и ресторанов. Государство при этом сообщило, что готово выделить предприятиям ресторанной сферы субсидии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что же фашиваксеры в истерике заходятся и визжат про "смертельную болезнь", "убийства", "горы трупов" и т.п.? Ребятки, вам шмурдяк Гнидзбурга в голову колят, коль у вас панический ужас от одной только ничтожной вероятности заразиться легким гриппом?
Сравниваю показатели результатов пандемии в Финляндии и в родной Тверской губернии. Находимся с финнами достаточно близко. Климатические условия тоже мало отличаются. Но показатели ущерба от пандемии очень разные.
1. Население (из Википедии): Финляндия - 5 543 659 человек , Тверская область - 1 245 619 человек (22,5 % от Финляндии).
2. Зарегистрировано заболеваний: Финляндия (из статьи) - 227 169 случаев, Тверская область (Viber, чат Пул 69) - 96 459 человек (42,5 % от Финляндии).
3. Умерли: Финляндия (из статьи) - 1 504 человека, Тверская область (Viber, чат Пул 69) - 2 299 человек (152,9 % от Финляндии).
У нас населения меньше в 4,45 раза, но число зарегистрированных заболеваний меньше всего в 2,35 раза, а по умершим мы даже превзошли наших северных соседей в 1,53 раза.
В чем дело? Может быть, соседи скрывают свои реальные потери? А если нет? Тогда эти соотношения показывают, чем аукнулась нам "оптимизация" когда-то лучшего в мире здравоохранения под руководством мадам Голиковой, ловко списывающей результаты своего чрезмерного бухгалтерского усердия на "стрелочников" - антипрививочников.
вы что, думаете они не знают что реально происходит и какие настоящие цели?
Здоровья и ума всем гражданам России. И заслуженного наказания всем коронабеспредельщикам.
Вы не могли переболеть "ковидом" так как такой болезни не существует как и мифического вируса, который якобы ее вызывает. У вас было неопределенное ОРВИ (очень условный термин) в свете лживости вирусной парадигмы.