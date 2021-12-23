Финляндия с 70% привитых установила новый антирекорд по новым случаям COVID

В Финляндии, где привито более 70 процентов населения, установлен новый антирекорд по числу выявленных заражений коронавирусом.

В частности, за последние сутки в стране было выявлено 3000 случаев заражений. Прежний наивысший уровень заражаемости, зафиксированный днем ранее, составлял 2877 новых случаев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные департамента здравоохранения и социального развития THL.

Отмечается, что наибольшее количество заражений выявлено в наиболее населенных регионах - Хельсинки и Уусимаа (1701 новый случай).

За все время в Финляндии зарегистрировано 227 169 случаев заражения, умерли 1504 человека.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 жителей составила 504 случая, в регионе Хельсинки и Уусимаа - 789,1.

Правительство страны приняло решение ужесточить ряд мер против распространения заболеваемости. В частности, с 28 декабря до 16 января ужесточаются требования для прибывающих в Финляндию из других стран Шенгенского соглашения и ЕС. Высшим учебным заведениям страны рекомендуется перейти на дистанционное обучение до 16 января.

Также вводятся дополнительные ограничения для баров и ресторанов. Государство при этом сообщило, что готово выделить предприятиям ресторанной сферы субсидии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.12.2021, 21:20
    Гость: Финны переносят инфекцию как лёгкий грипп.

    Что же фашиваксеры в истерике заходятся и визжат про "смертельную болезнь", "убийства", "горы трупов" и т.п.? Ребятки, вам шмурдяк Гнидзбурга в голову колят, коль у вас панический ужас от одной только ничтожной вероятности заразиться легким гриппом?

  2. 23.12.2021, 20:23
    Гость: ВВС

    Сравниваю показатели результатов пандемии в Финляндии и в родной Тверской губернии. Находимся с финнами достаточно близко. Климатические условия тоже мало отличаются. Но показатели ущерба от пандемии очень разные.
    1. Население (из Википедии): Финляндия - 5 543 659 человек , Тверская область - 1 245 619 человек (22,5 % от Финляндии).
    2. Зарегистрировано заболеваний: Финляндия (из статьи) - 227 169 случаев, Тверская область (Viber, чат Пул 69) - 96 459 человек (42,5 % от Финляндии).
    3. Умерли: Финляндия (из статьи) - 1 504 человека, Тверская область (Viber, чат Пул 69) - 2 299 человек (152,9 % от Финляндии).
    У нас населения меньше в 4,45 раза, но число зарегистрированных заболеваний меньше всего в 2,35 раза, а по умершим мы даже превзошли наших северных соседей в 1,53 раза.
    В чем дело? Может быть, соседи скрывают свои реальные потери? А если нет? Тогда эти соотношения показывают, чем аукнулась нам "оптимизация" когда-то лучшего в мире здравоохранения под руководством мадам Голиковой, ловко списывающей результаты своего чрезмерного бухгалтерского усердия на "стрелочников" - антипрививочников.

  4. 23.12.2021, 20:03
    Гость: Русский

    Здоровья и ума всем гражданам России. И заслуженного наказания всем коронабеспредельщикам.

  5. 23.12.2021, 19:27
    Гость: Aркаим

    Вы не могли переболеть "ковидом" так как такой болезни не существует как и мифического вируса, который якобы ее вызывает. У вас было неопределенное ОРВИ (очень условный термин) в свете лживости вирусной парадигмы.

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