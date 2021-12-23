Финляндия с 70% привитых установила новый антирекорд по новым случаям COVID

14:50 23.12.2021

В Финляндии, где привито более 70 процентов населения, установлен новый антирекорд по числу выявленных заражений коронавирусом.

В частности, за последние сутки в стране было выявлено 3000 случаев заражений. Прежний наивысший уровень заражаемости, зафиксированный днем ранее, составлял 2877 новых случаев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные департамента здравоохранения и социального развития THL.

Отмечается, что наибольшее количество заражений выявлено в наиболее населенных регионах - Хельсинки и Уусимаа (1701 новый случай).

За все время в Финляндии зарегистрировано 227 169 случаев заражения, умерли 1504 человека.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 жителей составила 504 случая, в регионе Хельсинки и Уусимаа - 789,1.

Правительство страны приняло решение ужесточить ряд мер против распространения заболеваемости. В частности, с 28 декабря до 16 января ужесточаются требования для прибывающих в Финляндию из других стран Шенгенского соглашения и ЕС. Высшим учебным заведениям страны рекомендуется перейти на дистанционное обучение до 16 января.

Также вводятся дополнительные ограничения для баров и ресторанов. Государство при этом сообщило, что готово выделить предприятиям ресторанной сферы субсидии.