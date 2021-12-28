Китай пожаловался в ООН на спутники Starlink Илона Маска

Фото с сайта facebook.com

Китай направил в Управление по вопросам космического пространства ООН жалобу на интернет-спутники Starlink разработки американской SpaceX Илона Маска.

Китай в своем обращении упоминает два эпизода от 1 июля и 21 октября 2021 года, в ходе которых аппараты Starlink якобы подлетали на опасно близкое расстояние к rитайской космической станции «Тяньгун». Та была вынуждена принять меры по уклонению, чтобы избежать аварии, уточняется в документе.

По информации Reuters, после этого инцидента SpaceX раскритиковали пользователи китайской соцсети Weibo, которые назвали спутники компании «кучей космического мусора» и «американским космическим оружием».

Возведение китайской космической станции началось в апреле 2021 года. В июне к новой орбитальной станции был отправлен пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту, которые стали первым ее экипажем и одновременно строителями. Согласно плану, строительство станции закончится к декабрю 2022-го после четырех пилотируемых миссий.

Starlink — глобальная спутниковая система, которая создается с 2015 года принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX. Своей задачей она ставит обеспечение работы высокоскоростного широкополосного интернета в тех регионах планеты, где он ненадежен, дорог или недоступен.

Сегодня на орбите находятся более 1750 активных спутников Starlink. Их услугами пользуются свыше 140 000 пользователей в более чем 20 государств.

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