Атомный авианосец США остался в Средиземном море из-за Украины
Военное руководство США решило оставить атомный авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) в акватории Средиземного моря из-за ситуации вокруг Украины.
Предполагалось, что возглавляемая авианосцем ударная группа из пяти кораблей ВМС США совершит переход на Ближний Восток. Но глава Пентагона Ллойд Остин приказал временно оставить корабли в Средиземном море, где они и пребывают в настоящее время, сообщает Regnum со ссылкой на Associated Press (AP).
По словам источника AP в Пентагоне, «это необходимо для обеспечения поддержки союзникам и партнёрам США в регионе».
Напомним, ранее флагман шестого флота ВМС США – корабль Mount Whitney - вошел в акваторию в Черное море для «проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО».
Продвижение западных военных сил к границам РФ прокомментировал президент России Владимир Путин. «Сейчас корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны», - отметил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И... чо(с)?
Запад не поможет Украине в этой войне. С 1945 (Операция «Немыслимое») Небеса сдерживают ветер Третьей мировой войны. И так будет продолжаться до назначенного времени. Книга Даниила объявляет: «В назначенное время [царь севера] вернется обратно» (11:29а). Что это значит в данном контексте? Короче говоря, это означает конец однополярного мира. Россия вернет себе влияние, потерянное после распада СССР. Это также означает значительное ослабление США. Это также кризис, который затмит Великую Депрессию. Разрушится не только еврозона, но и ЕС и НАТО. Многие страны бывшего Варшавского договора вернутся в альянс с Россией. Далее читаем: «И войдет на юг [это будет началом Третьей мировой войны. Детонатором будет этнический конфликт на юге от российских границ (Матфея 24:7). Это может быть Грузия], но не будет как раньше [2008 - Грузия] и как позже [Украина. Здесь также теперь военного ответа со стороны Запада не следует ожидать. Однако в следующий раз, после возвращения России, будет военная конфронтация с США], потому что прибудут против него жители берегов Киттим [самый дальний Запад, а более конкретно - американцы], и [он] сломится [духом], и возвратится» (Даниила 11:29б, 30а). Это будет взаимная резня. На этот раз это будет мировая война не только по имени. Мир будет забран с земли и использован «меч о огромной мощи» (Откровение 6:4).
...кто то верит что пендосы полезут совими жизнями прикрывать иудеобандеровскую мразь ?
А як жеж !Мы веримо свято !За нас,последышей адольфа - весь миррр,ага,усе впрягутся:)))
Да згинут москали .Слава бенлере и адольфу.
не нужно было давить бендеру с позиции силы, пренебрежения, только с позиции взаимоуважения.Уважайте фашистов и русофобов :)))
ежа голой попой. Их АПЛ куда опаснее.