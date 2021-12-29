Атомный авианосец США остался в Средиземном море из-за Украины

10:31 29.12.2021

Военное руководство США решило оставить атомный авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) в акватории Средиземного моря из-за ситуации вокруг Украины.

Предполагалось, что возглавляемая авианосцем ударная группа из пяти кораблей ВМС США совершит переход на Ближний Восток. Но глава Пентагона Ллойд Остин приказал временно оставить корабли в Средиземном море, где они и пребывают в настоящее время, сообщает Regnum со ссылкой на Associated Press (AP).

По словам источника AP в Пентагоне, «это необходимо для обеспечения поддержки союзникам и партнёрам США в регионе».

Напомним, ранее флагман шестого флота ВМС США – корабль Mount Whitney - вошел в акваторию в Черное море для «проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО».

Продвижение западных военных сил к границам РФ прокомментировал президент России Владимир Путин. «Сейчас корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны», - отметил он.