Путин и Лукашенко подтвердили проведение совместных учений в 2022 году
Президенты Белоруссии и России подтвердили проведение совместных военных учений на территории Белоруссии
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин подтвердили проведение в 2022 году совместных военных учений на территории Белоруссии.
Глава белорусского государства отметил, что давно просил российского коллегу, чтобы страны не останавливались в сотрудничестве в оборонной отрасли, военно-промышленном комплексе.
«Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Мы это делаем», - цитирует БелТа слова Александра Лукашенко.
«Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале. Не знаю, когда они решат», - ответил Владимир Путин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Будут тренироваться платить дань местным авторитетам.
Если это означает, плохая жизнь - живите лучше. Для этого нужно самую малость: работать лучше и лучше, и, объединяясь в ассоциации, профсоюзы, за свое бороться. А так, ну, потявкаем,потявкаем и шо?
Очень надеемся что жизнь в Белорусии сложиться , как у нас в Центральных областях России!
Аминь.
льду?