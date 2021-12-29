Путин и Лукашенко подтвердили проведение совместных учений в 2022 году

Президенты Белоруссии и России подтвердили проведение совместных военных учений на территории Белоруссии

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин подтвердили проведение в 2022 году совместных военных учений на территории Белоруссии.

Глава белорусского государства отметил, что давно просил российского коллегу, чтобы страны не останавливались в сотрудничестве в оборонной отрасли, военно-промышленном комплексе.

«Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Мы это делаем», - цитирует БелТа слова Александра Лукашенко.

«Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале. Не знаю, когда они решат», - ответил Владимир Путин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.12.2021, 00:06
    Гость: со стороны

    Если это означает, плохая жизнь - живите лучше. Для этого нужно самую малость: работать лучше и лучше, и, объединяясь в ассоциации, профсоюзы, за свое бороться. А так, ну, потявкаем,потявкаем и шо?

  3. 29.12.2021, 22:55
    Гость: Тверская область

    Очень надеемся что жизнь в Белорусии сложиться , как у нас в Центральных областях России!
    Аминь.

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