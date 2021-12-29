Путин и Лукашенко подтвердили проведение совместных учений в 2022 году

21:19 29.12.2021

Президенты Белоруссии и России подтвердили проведение совместных военных учений на территории Белоруссии

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин подтвердили проведение в 2022 году совместных военных учений на территории Белоруссии.

Глава белорусского государства отметил, что давно просил российского коллегу, чтобы страны не останавливались в сотрудничестве в оборонной отрасли, военно-промышленном комплексе.

«Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Мы это делаем», - цитирует БелТа слова Александра Лукашенко.

«Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале. Не знаю, когда они решат», - ответил Владимир Путин.