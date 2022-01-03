В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса

12:00 3.01.2022

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в подконтрольном Киеву селе Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе.

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер (по перемирию – ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, разведка ЛНР зафиксировала бронетехнику украинских силовиков вблизи жилых домов села Новозвановка.

"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - приводит слова представителя пресс-службы оборонного ведомства ЛНР РИА Новости.

Народная милиция ЛНР не раз обвиняла украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.

Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.