В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса

© KM.RU, Алексей Белкин

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в подконтрольном Киеву селе Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе. 

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер (по перемирию – ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, разведка ЛНР зафиксировала бронетехнику украинских силовиков вблизи жилых домов села Новозвановка.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - приводит слова представителя пресс-службы оборонного ведомства ЛНР РИА Новости.

Народная милиция ЛНР не раз обвиняла украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.

Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.01.2022, 20:11
    Гость: ослиному

    водонапорная башня имеет другую задачу Это не водоем с водой для города -не водохранилище Башня существует что бы подавать воду горожанам Прочитай в сети что это такое а потом пиши всякие глупости

  2. 03.01.2022, 19:37
    Гость: иван з.

    Да ладно!
    В той же заметке из Рейтерс пишут: "Представитель городской службы водоснабжения заявил, что она вышла из строя в результате забастовок".
    Так кто врет?
    Я больше верю идлибскому водопроводчику, чем пиндосовскому Reuters и подпиндосному наблюдателю подпиндосного ООН.
    А на Медузу Вы зря обижаетесь. Они стараются добросовестно подпевать
    Reuters, только с переводчиками у них хреново.

  3. 03.01.2022, 19:35
    Гость: Молотов

    Точно! И моргала выколю, и пасть порву всем рейдерам,гредерам и Reuters!Что вытворяют прохвосты Aнгличане ?
    Ведь знают же собаки,что всё было совсем не так!
    Обычная практика!Обычный рейс!Обычный гуманитарный подарок горожанам Идлиба.Новогодние корзины с хлебом.Эти мирные корзины с хлебом даже с их "хайли лайкли" ни с чем перепутать нельзя.

  4. 03.01.2022, 19:05
    Гость: вспомнилось

    Ага, Николая 2-го ответ на слабенькую критику окружения: мол, зачем послал Балтийский флот на Цусиму, он, дескать, и не подготовлен, кадры слабые. Мол, Черноморский посильнее. И ответ, типа, какого вы ко мне пристали? Мой флот, куда хочу, туда и посылаю. Так и здесь: государская земля, Луганская, значит, куда хотят, туда и посылают. Что там они послали? Бронетехнику? Ну, значит, сочли нужным, и не из-за бугра решать. Даже если Цусима будет...

  5. 03.01.2022, 18:42
    Гость: со стороны

    Они очень испугались твоих угроз. Спрашивают, где этот грозный воин? С ракетами в карманах кальсон? Вот, только, не нужно сравнений: они дискредитируют тебя. "Свастиконосящий и пиндосолебящий ядозуб"...уф!

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