В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в подконтрольном Киеву селе Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер (по перемирию – ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, разведка ЛНР зафиксировала бронетехнику украинских силовиков вблизи жилых домов села Новозвановка.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - приводит слова представителя пресс-службы оборонного ведомства ЛНР РИА Новости.
Народная милиция ЛНР не раз обвиняла украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
водонапорная башня имеет другую задачу Это не водоем с водой для города -не водохранилище Башня существует что бы подавать воду горожанам Прочитай в сети что это такое а потом пиши всякие глупости
Да ладно!
В той же заметке из Рейтерс пишут: "Представитель городской службы водоснабжения заявил, что она вышла из строя в результате забастовок".
Так кто врет?
Я больше верю идлибскому водопроводчику, чем пиндосовскому Reuters и подпиндосному наблюдателю подпиндосного ООН.
А на Медузу Вы зря обижаетесь. Они стараются добросовестно подпевать
Reuters, только с переводчиками у них хреново.
Точно! И моргала выколю, и пасть порву всем рейдерам,гредерам и Reuters!Что вытворяют прохвосты Aнгличане ?
Ведь знают же собаки,что всё было совсем не так!
Обычная практика!Обычный рейс!Обычный гуманитарный подарок горожанам Идлиба.Новогодние корзины с хлебом.Эти мирные корзины с хлебом даже с их "хайли лайкли" ни с чем перепутать нельзя.
Ага, Николая 2-го ответ на слабенькую критику окружения: мол, зачем послал Балтийский флот на Цусиму, он, дескать, и не подготовлен, кадры слабые. Мол, Черноморский посильнее. И ответ, типа, какого вы ко мне пристали? Мой флот, куда хочу, туда и посылаю. Так и здесь: государская земля, Луганская, значит, куда хотят, туда и посылают. Что там они послали? Бронетехнику? Ну, значит, сочли нужным, и не из-за бугра решать. Даже если Цусима будет...
Они очень испугались твоих угроз. Спрашивают, где этот грозный воин? С ракетами в карманах кальсон? Вот, только, не нужно сравнений: они дискредитируют тебя. "Свастиконосящий и пиндосолебящий ядозуб"...уф!