Названа возможная дата одобрения «Северного потока - 2»

Клаус-Дитер Маубах

Генеральный директор немецкой компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что проект газопровода «Северный поток - 2» может получить сертификат на эксплуатацию в середине текущего года.

Также Маубах отметил важность проекта и заявил об отсутствии какого-либо политического вмешательства. По его словам, документы рассматриваются по плану, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Rheinische Post.

При этом Маубах считает, что газопровод может стать объектом американских санкций в случае обострения конфликта между Россией и Украиной.

Напомним, энергетические компании Uniper, Wintershall Dea, Shell, OMV и Engie оплатили половину стоимости строительства «Северного потока - 2» (11 млрд долларов).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.01.2022, 21:30
    Гость: пенсионер

    "Сила Сибири" тихо ржавеет, по ней газ почти не качают.Там из-за этого убытков больше, чем на 20 миллиардов долларов.Так что в Европе заработал Газпром, а в Китае потерял.

  4. 04.01.2022, 19:51
    Гость: Павел

    А зачем одобрять СП-2? Этот проект уже окупился. За счет супервысоких цен Газпром заработал в 2021 году 40 млрд долл (в 2020 было 20 млрд). А дальше будет ещё больше. Трубы уже свое дело сделали и если их подкачать как следует газом, то они всплывут. Их можно будет запросто собрать и отправить на строительство Силы Сибири-2. А Европа пусть ветряками и солнечными панелями энергию вырабатывает для своих нужд. Хватит им и СП-1. Пусть экономят. И продолжают платить.
    Отдельная благодарность Украине, это по ее просьбам европейские страны решили тянуть резину с сертификацией. Что произошло с ценами и прибылью Газпрома - вы все свидетели. Газпром получил дополнительные 20 млрд. А через Украину транзит так и не увеличился.

  5. 04.01.2022, 19:41
    Гость: Carlos

    Ну, Газпром и так официально идёт к "равнодоходности" внешнего и внутреннего рынков...

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