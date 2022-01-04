Названа возможная дата одобрения «Северного потока - 2»

15:51 4.01.2022

Генеральный директор немецкой компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что проект газопровода «Северный поток - 2» может получить сертификат на эксплуатацию в середине текущего года.

Также Маубах отметил важность проекта и заявил об отсутствии какого-либо политического вмешательства. По его словам, документы рассматриваются по плану, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Rheinische Post.

При этом Маубах считает, что газопровод может стать объектом американских санкций в случае обострения конфликта между Россией и Украиной.

Напомним, энергетические компании Uniper, Wintershall Dea, Shell, OMV и Engie оплатили половину стоимости строительства «Северного потока - 2» (11 млрд долларов).