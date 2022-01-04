Экс-глава «Нафтогаза» допустил воровство российского газа Украиной

Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предупредил о крайне тревожных перспективах Украины по газу и заявил, что Киев может пойти на воровство российского газа.

По данным Коболева, на эту зиму Украине не хватает нескольких миллиардов кубометров, а купить их может оказаться проблематично, поэтому Киев начнет воровать газ из трубы, чтобы избежать коллапса, сообщает Накануне.ru со ссылкой на статью Коболева в «Зеркале недели».

По его словам, это вынудит Европу как можно скорее запустить «Северный поток-2», а Россия в ответ может полностью прекратить транзит газа через территорию Незалежной.

«Если Украина окажется в газовом цугцванге, спасать нас Россия точно не станет. Даже если кому-то где-то когда-то это и пообещали. Нас будут добивать», - заявил Коболев.

При этом гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон ожидает значительного падения транзита российского газа, который уже сейчас уменьшился до 52,5 млн кубометров в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн кубометров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.01.2022, 22:11
    Гость: Допустимая величина

    Утечки даже при полной герметизации будут. Поэтому придраться можно всегда. И под водой утечки будут. Микропузырьки обязательно будут.

  3. 04.01.2022, 21:55
    Гость: stalker

    Вы путаете. Отбор газа производится на территории РФ. Затем за его прокачку отвечают транспортные организации. ГТС в РФ находится в ведении Газпрома. Аналогичная ГТС на территории Украины в ведении Нафтогаза, т.е. украинской стороны. Нафтогаза и Газпром заключают между собой договор на транзит газа, где Газпром выступает в роли поставщика, а Нафтогаз транспортной организации. При этом осуществляется контроль за количеством газа на входе и выходе ГТС Украины. Если на выходе газа меньше, значит его уворовали. Но так как поставка газа сейчас идёт строго по заявкам иностранных покупателей и именно столько газа закачивается в ГТС Украины, то получается, что воруют они именно у иностранных покупателей. И не имеет значение где именно газ они принимают.

  5. 04.01.2022, 21:28
    Гость: Джон Смит

    На арену снова вышли циркачи. Какое такое воровство, если на входе в Украину и на выходе из Украины стоят счетчики газа, которые всё фиксируют. Даже если украдут 1 куб газа, то это сразу станет известно. Сколько лет "Газпром" из всех телевизоров кричал "хохлы воруют наш газ"? Наверно все 20 или 25. Однако ни разу в суд не подал! Наверно же не по доброте душевной, а просто фактов воровства нет. Языком молоть - это одно, а в суде отстаивать свою позицию - это совсем другое. Теперь вот этот Коболев вылез языком ляпать. Вот когда будут воровать по факту - тогда и говори! А так это просто сотрясение воздуха.

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