Экс-глава «Нафтогаза» допустил воровство российского газа Украиной

18:01 4.01.2022

Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предупредил о крайне тревожных перспективах Украины по газу и заявил, что Киев может пойти на воровство российского газа.

По данным Коболева, на эту зиму Украине не хватает нескольких миллиардов кубометров, а купить их может оказаться проблематично, поэтому Киев начнет воровать газ из трубы, чтобы избежать коллапса, сообщает Накануне.ru со ссылкой на статью Коболева в «Зеркале недели».

По его словам, это вынудит Европу как можно скорее запустить «Северный поток-2», а Россия в ответ может полностью прекратить транзит газа через территорию Незалежной.

«Если Украина окажется в газовом цугцванге, спасать нас Россия точно не станет. Даже если кому-то где-то когда-то это и пообещали. Нас будут добивать», - заявил Коболев.

При этом гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон ожидает значительного падения транзита российского газа, который уже сейчас уменьшился до 52,5 млн кубометров в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн кубометров.