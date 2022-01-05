В центре Алма-Аты начались столкновения митингующих и полиции

11:20 5.01.2022

В центре Алма-Аты происходят столкновения митингующих с полицией, сообщает РИА Новости. Полицейские остановили на подступах к центру города несколько сотен митингующих, вооруженных дубинками. Против них применяют спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.

Телеграм-канал "Раньше всех" публикует кадры происходящего в городе. Видно, что большое количество людей продолжает двигаться к центру вместе с военной техникой, причём, протестующие прямо сидят на машинах.

В центре полиция пытается оттеснить протестующих, слышны взрывы.

Местные СМИ приводят официальные данные по пострадавшим в Алма-Ате: пострадали 137 полицейских и 53 гражданских лица, госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся 7 пострадавших, из них 4 сотрудника полиции.



