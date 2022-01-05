В центре Алма-Аты начались столкновения митингующих и полиции
В центре Алма-Аты происходят столкновения митингующих с полицией, сообщает РИА Новости. Полицейские остановили на подступах к центру города несколько сотен митингующих, вооруженных дубинками. Против них применяют спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.
Телеграм-канал "Раньше всех" публикует кадры происходящего в городе. Видно, что большое количество людей продолжает двигаться к центру вместе с военной техникой, причём, протестующие прямо сидят на машинах.
В центре полиция пытается оттеснить протестующих, слышны взрывы.
Местные СМИ приводят официальные данные по пострадавшим в Алма-Ате: пострадали 137 полицейских и 53 гражданских лица, госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся 7 пострадавших, из них 4 сотрудника полиции.
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Это для обкуренных лживой пропагандой о социализме дебильных жертв ЕГЭ, насаждаемой кремлевскими ворьем и их политологами.
Чтобы проще понять что такое социализм, надо представить себе ее прообраз: - большую и очень дружную семью, в которой нет предательства, несправедливости, нечестности, непорядочности, паразитов, воровства и прочей гадости, где царит взаимное уважение и радость для всех одна, где в принятии ответственных решений принимают участие все разумные члены семьи, начиная с детей. В этой семье все ее члены берегут друг друга от дедушек и бабушек до новорожденных.
Такая семья всегда пример для соседей, правда иногда ей завидуют, у кого все не так, как, например, в Украине или РФ.
Хоть что то понял, неуч?
И тут госдеп виноват, как в Украине?
Про ,,бунд''это хорошо,это про нас...
Верно,Ося!
Голосуют?