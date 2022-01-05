В центре Алма-Аты начались столкновения митингующих и полиции

В центре Алма-Аты происходят столкновения митингующих с полицией, сообщает РИА Новости. Полицейские остановили на подступах к центру города несколько сотен митингующих, вооруженных дубинками. Против них применяют спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.

Телеграм-канал "Раньше всех" публикует кадры происходящего в городе. Видно, что большое количество людей продолжает двигаться к центру вместе с военной техникой, причём, протестующие прямо сидят на машинах.

В центре полиция пытается оттеснить протестующих, слышны взрывы.

Местные СМИ приводят официальные данные по пострадавшим в Алма-Ате: пострадали 137 полицейских и 53 гражданских лица, госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся 7 пострадавших, из них 4 сотрудника полиции.

 


 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.01.2022, 16:31
    Гость: Евгений В.

    Это для обкуренных лживой пропагандой о социализме дебильных жертв ЕГЭ, насаждаемой кремлевскими ворьем и их политологами.
    Чтобы проще понять что такое социализм, надо представить себе ее прообраз: - большую и очень дружную семью, в которой нет предательства, несправедливости, нечестности, непорядочности, паразитов, воровства и прочей гадости, где царит взаимное уважение и радость для всех одна, где в принятии ответственных решений принимают участие все разумные члены семьи, начиная с детей. В этой семье все ее члены берегут друг друга от дедушек и бабушек до новорожденных.
    Такая семья всегда пример для соседей, правда иногда ей завидуют, у кого все не так, как, например, в Украине или РФ.
    Хоть что то понял, неуч?

Все комментарии (66)
Выбор читателей
В ЕС за год полностью вакцинировали от ковида 78% взрослых. Где результат?
Путин-Байден
Путин и Байден обменялись серьезными предупреждениями
© KM.RU, Кирилл Зыков
Оцифруют, оштрафуют и кодируют: как изменится жизнь русских в 2022 году
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Хозяином самого дорогого особняка в Лондоне назван российский экс-сенатор
Избранное
Чистка брусчатки: лучшие методы
«Западные кураторы получили почти 100 млрд рублей: Россию продали с потрохами!»
Кредитная история и что на нее влияет
Рецензия на сериал «Чаки»: злая кукла, рыжий няша — просто жертвы стали младше
«Сила взаимной ненависти такова, что Нагорный Карабах может быть либо армянским, либо азербайджанским, но абсолютно точно он не будет общим домом для обоих народов»
Что делать с собственным страхом, контактируя с другими людьми?
Сборник русскоязычных металлических каверов «Gods of Metal»
Полный коллапс системы: коронавирус обрушил «оптимизированную» медицину России
Максим Леонидов «Седьмое небо»
«"Убогий совок" – это не миф. Это сознательная клевета»
Как помочь женщине при родах? Несколько важных моментов