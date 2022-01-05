В столице Казахстана введено чрезвычайное положение

13:40 5.01.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане.

Режим ЧП вводится с 16:00 (13:00 по московскому времени) 5 января до полуночи 19 января "в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан", цитирует "Интерфакс" указ главы государства.

В период действия чрезвычайного положения в столице вводится комендантский час - с 23:00 до 07:00.

Это уже четвертый регион Казахстана, где введен режим ЧП на фоне массовых беспорядков. Ранее указом президента чрезвычайное положение было введено в Алма-Ате, Мангистауской и Алматинской областях.

На период чрезвычайного положения вводится ряд мер и временных ограничений. В том числе - усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

Предписано проверять документы у физических лиц, проводить личный досмотр и досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств.

Ограничен въезд в Нур-Султан и выезд из него.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Мангистауской области на западе Казахстана. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.