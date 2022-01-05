В столице Казахстана введено чрезвычайное положение
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане.
Режим ЧП вводится с 16:00 (13:00 по московскому времени) 5 января до полуночи 19 января "в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан", цитирует "Интерфакс" указ главы государства.
В период действия чрезвычайного положения в столице вводится комендантский час - с 23:00 до 07:00.
Это уже четвертый регион Казахстана, где введен режим ЧП на фоне массовых беспорядков. Ранее указом президента чрезвычайное положение было введено в Алма-Ате, Мангистауской и Алматинской областях.
На период чрезвычайного положения вводится ряд мер и временных ограничений. В том числе - усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.
Предписано проверять документы у физических лиц, проводить личный досмотр и досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств.
Ограничен въезд в Нур-Султан и выезд из него.
Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Мангистауской области на западе Казахстана. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ЭХ,СКОРЕЕ БЫ.
Он сообщил, что не собирается покидать столицу, а с сегодняшнего дня возглавит Совет безопасности республики вместо Нурсултана Назарбаева.
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По словам Токаева, власть будет действовать жестко в отношении правонарушителей.
А это значит, что скоро гнойник БУЗОТЁРОВ будет раздавлен, т.к. нет коордонации БУЗЫ - ИНТЕРНЕТ ОТКЛЮЧЕН.
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Александр из Берлина
скоро вакцинаторы будут весеть на елках за шары
что Казахстан, как впрочем и Киргизия, как впрочем и РФ не могут существовать вне СССР.
...
Если никто не будет ставить к ОБХСС-овской стенке зарвавшихся чиновников, то все будет гнить и нарывать.
А как реакция на гниение подтянутся вариации на тему народовольства, анархизма, вахабитсва.
...
Если кто-то думает, что где-то, в значимых странах, что-то делается иначе, то он ошибается.
В КНР за "шалости" чиновников их расстреливают прилюдно, в назидание другим чиновникам.
В США за "шалости" чиновников им дают лет по 200 федеральной тюрьмы(что хуже расстрела).
...
Хватит уже все сваливать на происки Запада, Госдепа, Сороса.
Типа "ты ж мене подманула, ты ж мене пидвила", и НАТО расширила.
Как говаривали в "Швейке", "не будь дураком, не давай себя убивать".
Безусловно дело не только в высоких ценах на газ. Одна из причин - огромная разница в доходах: кучка миллиардеров и бедное (а то и нищее) остальное население. Это опасно, чревато революцией которая приведёт к катастрофе и может даже уничтожить страну. И России это касается тоже.