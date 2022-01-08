Пресс-служба: Назарбаев находится в столице Казахстана

11:02 8.01.2022

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана и поддерживает связь с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его пресс-секретаря Айдоа Укибая.

"Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", - сказал он.

Как сообщил Укибай, также у Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

Пресс-секретарь отметил, что Назарбаев призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности страны.