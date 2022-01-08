Пресс-служба: Назарбаев находится в столице Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана и поддерживает связь с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его пресс-секретаря Айдоа Укибая.

"Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", - сказал он.

Как сообщил Укибай, также у Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

Пресс-секретарь отметил, что Назарбаев призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.01.2022, 20:59
    Гость: тд

    Неужели....В отпуске,по болезне ...под юбками медсестер... только нет местного Руцкого который бы его спас от воспаления хитрости в самоизоляции как Горбачева в 91...и привез силой обратно ...рукой водить...

  3. 08.01.2022, 20:53
    Гость: тд

    Ельцин обещал что, все станут хозяевами избавившись от нахлебников ... "коммуняк",( расчленив русский народ?!),... Кравчук обещал что, вместо усср избавившись от нахлебников РСФСР ипр создаст вторую Францию..с невидимой рукой которая сама собой все делает красиво.. обещаниям этим сложно не верить.. особенно если их с оружием в руках несут в массы оборотни в погонах..

  5. 08.01.2022, 19:42
    Гость: и шо?

    Жаба давит?,самой-то не удалось родиться в подобной семье......смирись и радуйся жизни,ведь ОНА так прекрасна!

Все комментарии (33)
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