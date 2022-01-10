Задержанный в Казахстане джазовый музыкант из Киргизии освобожден
Гражданин Киргизии Викрам Рузахунов, который ранее был задержан в Алма-Ате и представлен как "наемный террорист", освобожден. Он направляется в Бишкек, сообщает издание "Вечерний Бишкек".
9 января на видео, показанном казахстанским телеканалом, мужчина признается, что он из Киргизии, некто предложил ему 200 долларов за участие в беспорядках в Казахстане. Родственники и друзья узнали в мужчине известного джазового музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова, который часто приезжает на гастроли в Казахстан.
При этом казахстанские силовики настаивали на том, что на видео не музыкант, а некий Закир Убуров 1990 года рождения.
МВД Киргизии занялось выяснением обстоятельства задержания своего соотечественника. Посольству Казахстана была направлена нота протеста.
В понедельник, 10 января, Министерство юстиции Киргизии направило запрос в Генеральную прокуратуру республики о возбуждении уголовного дела по факту применения пыток в отношении Викрама Рузахунова, а также о направлении международного поручения-запроса в Казахстан на проведение необходимых следственных действий в отношении соответствующих сотрудников правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс".
Президент Киргизии Садыр Жапаров заверил своих соотечественников, что государство будет защищать всех граждан, которые не принимали участие в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Показатель тупости казахстанских силовиков, такую свинью себе положили.
А со спины, на Берию похож!
Слава Аллаху всегда мечтал послухать киргизский джаз.
Они думали, что если устроят такую же облаву на казахскую молодежь и обьявят их террористами, как это они проделывают с русской молодежью в России, то эта ложь сойдет им с рук. Однако кригизы поставили их с Путиным на место.
отпор и либералу-рыночнику. Напомнить, что это не ГКЧП из танков по "Белому Дому" стреляло... НО... Протестовать нам вместе с либералами и заукраинцами против принудширялово...