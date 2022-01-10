Задержанный в Казахстане джазовый музыкант из Киргизии освобожден

11:16 10.01.2022

Гражданин Киргизии Викрам Рузахунов, который ранее был задержан в Алма-Ате и представлен как "наемный террорист", освобожден. Он направляется в Бишкек, сообщает издание "Вечерний Бишкек".

9 января на видео, показанном казахстанским телеканалом, мужчина признается, что он из Киргизии, некто предложил ему 200 долларов за участие в беспорядках в Казахстане. Родственники и друзья узнали в мужчине известного джазового музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова, который часто приезжает на гастроли в Казахстан.

При этом казахстанские силовики настаивали на том, что на видео не музыкант, а некий Закир Убуров 1990 года рождения.

МВД Киргизии занялось выяснением обстоятельства задержания своего соотечественника. Посольству Казахстана была направлена нота протеста.

В понедельник, 10 января, Министерство юстиции Киргизии направило запрос в Генеральную прокуратуру республики о возбуждении уголовного дела по факту применения пыток в отношении Викрама Рузахунова, а также о направлении международного поручения-запроса в Казахстан на проведение необходимых следственных действий в отношении соответствующих сотрудников правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс".

Президент Киргизии Садыр Жапаров заверил своих соотечественников, что государство будет защищать всех граждан, которые не принимали участие в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности.