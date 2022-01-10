Telegram обязали назначить представителя в Германии

Власти Германии обязали руководство мессенджера Telegram назначить официального представителя в стране для юридических запросов, пишет РБК со ссылкой на интервью министра юстиции ФРГ Марко Бушмана газете Bild.

В случае отказа Telegram, компании грозят "миллионные" штрафы.  

"Наши законы распространяются и на Telegram. Поэтому Telegram должен назначить контактное лицо в Германии и создать понятный канал для сообщений о противоправном контенте", - подчеркнул Бушман.

Претензии властей Германии к руководству мессенджера связаны с тем, что их обращения по поводу публикаций в каналах Telegram угроз в адрес политиков, врачей и ученых из-за ситуации с COVID, не доходят до единственного известного почтового ящика компании в Дубае.

По словам главы МВД Германии Нэнси Фезер, Тelegram-каналы, через которые можно распространять информацию среди подписчиков, подпадают под нормы немецкого закона о сетевой безопасности, что подразумевает обязанность Telegram удалять незаконный контент.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.01.2022, 13:22
    Гость: d

    Левые не могут сущствовать когда у нас есть Свобода высказывать свое мнение - им Необходима Цензура.
    обратите внимание как Левые напрямую нарушают конституцию германии прикрываясь якобы "незаконной" работой телеги.
    а ведь телега ничего НЕ Размещает и Публикует - это Люди высказывают свои мысли.
    иными словами, Левые в бешенстве что люди могут свободно общаться между собой без красноперых вертухаев.
    вы вдумайтесь в Это..
    это как вам Запретили разговаривать с соседями без присутствия мента. это то же самое.
    это уже Реальность в которой мы все живем.

  3. 10.01.2022, 13:04
    Гость: Бобёр

    Сначала вы запрещаете нефильтрованный обмен информацией, а затем названиваете с опросами, что я думаю о том и сём?
    Нет бы отслеживать настроения общества и источники реально преступных деяний - но вы хотите чтоб в сети было гладко, а потом не понимаете почему рвануло?

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