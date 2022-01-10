Telegram обязали назначить представителя в Германии

10:25 10.01.2022

Власти Германии обязали руководство мессенджера Telegram назначить официального представителя в стране для юридических запросов, пишет РБК со ссылкой на интервью министра юстиции ФРГ Марко Бушмана газете Bild.

В случае отказа Telegram, компании грозят "миллионные" штрафы.

"Наши законы распространяются и на Telegram. Поэтому Telegram должен назначить контактное лицо в Германии и создать понятный канал для сообщений о противоправном контенте", - подчеркнул Бушман.

Претензии властей Германии к руководству мессенджера связаны с тем, что их обращения по поводу публикаций в каналах Telegram угроз в адрес политиков, врачей и ученых из-за ситуации с COVID, не доходят до единственного известного почтового ящика компании в Дубае.

По словам главы МВД Германии Нэнси Фезер, Тelegram-каналы, через которые можно распространять информацию среди подписчиков, подпадают под нормы немецкого закона о сетевой безопасности, что подразумевает обязанность Telegram удалять незаконный контент.