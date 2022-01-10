Президент Казахстана Токаев заявил о попытке госпереворота

12:40 10.01.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране была предпринята попытка совершить государственный переворот, подготовка которого велась продолжительное время.

Об этом он заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Как долго шла эта подготовка - год, два, три, покажет следствие», - цитирует слова Токаева РБК.

Также он отметил, что организаторы беспорядков воспользовались недовольством местных жителей выросшими ценами на газ - вслед за протестами выступили ждавшие своего часа группы вооруженных боевиков.

«Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы <...> Речь идет о попытке госпереворота», - сказал глава государства.

Кроме того, он напомнил о синхронных нападениях на административные здания, аэропорт, телевышку, банки, о попытках блокировать работу скорой помощи и пожарных.