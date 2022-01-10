Президент Казахстана Токаев заявил о попытке госпереворота
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране была предпринята попытка совершить государственный переворот, подготовка которого велась продолжительное время.
Об этом он заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
«Как долго шла эта подготовка - год, два, три, покажет следствие», - цитирует слова Токаева РБК.
Также он отметил, что организаторы беспорядков воспользовались недовольством местных жителей выросшими ценами на газ - вслед за протестами выступили ждавшие своего часа группы вооруженных боевиков.
«Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы <...> Речь идет о попытке госпереворота», - сказал глава государства.
Кроме того, он напомнил о синхронных нападениях на административные здания, аэропорт, телевышку, банки, о попытках блокировать работу скорой помощи и пожарных.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"подготовка которого продолжалась продолжительное время..." Даже срок указывают два или три года. То есть, господин Токаев хочет сказать, что в течении всего срока его президентства в стране госпереворот готовился ? У него под носом ? А он сам и казахские силовики часом к этому не причастны ? Он что, хочет сказать, что не знает о существовании в стране Фонда Сороса ? Не знает о существовании различных НКО числом более 2 тысяч, две трети которых иностранные. Если так, то какой же он президент страны ?
Еще одна елбассы оклемалась , а сначала в штаны наложила . Он пока из-за отсутствия мозгов не понимает , что может закончить хуже чем первый елбас .
ну вот, обиделсо за честь мундира.. понимаю.
А быть профессионалами не пробовали?
Вы г-н хороший иллюзионист по натуре,вам бы "дюдюктивы" пописывать.Токаев "петрушка" и у него никто не спрашивал,что и когда делать!
Те, кого свергают, считают, что всегда виноватыкто угодно, тллько не они. Большевики, марсиане, лунатики, госдеп, бумпром, спортлото, матьегокто. Однако, как сказал классик: "Если-бы у всех было много хлеба с маслом и никаких ббомбежек, никто-бы не роптал".