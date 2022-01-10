Президент Казахстана Токаев заявил о попытке госпереворота

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране была предпринята попытка совершить государственный переворот, подготовка которого велась продолжительное время.

Об этом он заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Как долго шла эта подготовка - год, два, три, покажет следствие», - цитирует слова Токаева РБК.

Также он отметил, что организаторы беспорядков воспользовались недовольством местных жителей выросшими ценами на газ - вслед за протестами выступили ждавшие своего часа группы вооруженных боевиков.

«Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы <...> Речь идет о попытке госпереворота», - сказал глава государства.

Кроме того, он напомнил о синхронных нападениях на административные здания, аэропорт, телевышку, банки, о попытках блокировать работу скорой помощи и пожарных.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.01.2022, 18:32
    Гость: stalker

    "подготовка которого продолжалась продолжительное время..." Даже срок указывают два или три года. То есть, господин Токаев хочет сказать, что в течении всего срока его президентства в стране госпереворот готовился ? У него под носом ? А он сам и казахские силовики часом к этому не причастны ? Он что, хочет сказать, что не знает о существовании в стране Фонда Сороса ? Не знает о существовании различных НКО числом более 2 тысяч, две трети которых иностранные. Если так, то какой же он президент страны ?

  2. 10.01.2022, 18:14
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Еще одна елбассы оклемалась , а сначала в штаны наложила . Он пока из-за отсутствия мозгов не понимает , что может закончить хуже чем первый елбас .

  4. 10.01.2022, 16:18
    Гость: АВС.....

    Вы г-н хороший иллюзионист по натуре,вам бы "дюдюктивы" пописывать.Токаев "петрушка" и у него никто не спрашивал,что и когда делать!

  5. 10.01.2022, 16:03
    Гость: Путник

    Те, кого свергают, считают, что всегда виноватыкто угодно, тллько не они. Большевики, марсиане, лунатики, госдеп, бумпром, спортлото, матьегокто. Однако, как сказал классик: "Если-бы у всех было много хлеба с маслом и никаких ббомбежек, никто-бы не роптал".

Все комментарии (15)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве 5-летней девочки
Токаев возглавил Совбез Казахстана вместо Назарбаева
Россия отправила в Казахстан подразделения ВДВ
Здание МИД РФ
МИД РФ: события в Казахстане - инспирированная извне попытка подрыва страны
Избранное
Латвия отбирает у Белоруссии чемпионат мира по хоккею
Альтернативная история от японских фантастов-русофобов: в японских СМИ происходит нагнетание абсурдной антироссийской истерии
Самые первые месяцы в жизни ребенка
Мигранты вместо журналистов?
«Угрюм-лужа»? Создается впечатление, что кинематограф, если не почил в бозе, то стремительно к тому приближается
«Роскосмос» решил разработать космический ядерный буксир за 4,2 млрд рублей
Когда за страну обидно. Понимание кризиса власти в России
Подготовка цифрового фашизма: на учителей денег нет, а на удаленку – есть
«Человечество так устало созидать и вообще – делать, что занялось "разбором полётов", ушло в печальку, нашло резон для не-деяния»
Сергей Черняховский. Объединение: подмена модели. Унитарность вместо Империи
Ароматерапия для души и тела