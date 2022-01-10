Самолет ВКС РФ вывез из Казахстана россиян и европейских дипломатов

19:47 10.01.2022

Самолет российских Воздушно-космических сил (ВКС) вывез из Алма-Аты российских граждан, а также дипломатов из Австрии и Венгрии с их семьями.

«Самолет военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 146 российских граждан из Алма-Аты. Также самолетом Минобороны России были вывезены на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана несколько иностранных дипломатов со своими семьями по просьбе посольств Венгрии и Австрии», - говорится в сообщении российского Минобороны.

Сообщается, что российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, в туристические поездки или находились в командировке. В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта Алматы россияне остались в гостиницах города. Они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации.

Ранее также сообщалось, что накануне самолетами ВКС России из Республики Казахстан в Россию было доставлено 1489 российских граждан.