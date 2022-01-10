Токаев оценил экономический ущерб Казахстану от беспорядков в $2-3 млрд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что экономический ущерб стране от беспорядков может составить 2-3 млрд долларов.

Об этом сообщает Накануне.ru со ссылкой на администрацию главы республики.

По словам Токаева, насильственные действия «повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей», пострадало примерно 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более, чем 100 торговых центров и банков, сожжено порядка 500 полицейских машин.

«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков, преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция», - также отметил Токаев.

Ранее президент Казахстана также заявил, что в стране была предпринята попытка совершить государственный переворот.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.01.2022, 22:51
    Гость: Токаев мыслит в правильном направлении

    Пусоь будет последователен и посчитает суммарный ущерб простых граждан от запредельных аппетитов продавайцев природных рессурсов Казахстана.

  4. 10.01.2022, 21:58
    Гость: Питон

    Это Токаев и совершил государственный переворот. Полностью отстранил Назарбаева и его стороников от власти под прикрытием беспорядков. А как раз Назарбаев и поддерживал мир и стабильность в республике все 30 лет и не позволял националитам захватить власть. А сейчас у них полностью развязаны руки и Токаев будет тлько им подчинятся как Зеленский на Украине. А боевики использовались им для беспорядков и устрашения сторонников Назарбаева.

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