Токаев оценил экономический ущерб Казахстану от беспорядков в $2-3 млрд

21:12 10.01.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что экономический ущерб стране от беспорядков может составить 2-3 млрд долларов.

Об этом сообщает Накануне.ru со ссылкой на администрацию главы республики.

По словам Токаева, насильственные действия «повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей», пострадало примерно 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более, чем 100 торговых центров и банков, сожжено порядка 500 полицейских машин.

«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков, преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция», - также отметил Токаев.

Ранее президент Казахстана также заявил, что в стране была предпринята попытка совершить государственный переворот.