В беспорядках в Казахстане участвовали люди с опытом в горячих точках
В беспорядках в Казахстане принимали участие люди с боевым опытом участия в "горячих точках" на стороне радикальных исламистских группировок, сообщили в МИД страны.
В ведомстве отметили, что экстримистские, террористические и криминальные группировки "воспользовались ситуацией в стране для эскалации напряжения и насилия". В МИД подчеркнули, что правоохранительные органы проведут масштабное расследование причин произошедшего, итоги которого будут представлены мировому сообществу.
"Казахстан полон решимости защитить демократию и Конституцию от исламистских радикалов и террористов!", - отметили в ведомстве.
Ранее в понедельник в Казахстане был объявлен общенациональный траур в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов в регионах страны.
Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.
4 и 5 января в Алма-Аты произошли столкновения протестующих с силовиками. Утром 5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку. В стране введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы, которые, как ожидается, пробудут там неделю.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какая разница какой я Саша? Главное что я считаю что я правду написал.
инфо 2008 г.
29 февраля Елена Франчук, дочь экс-президента Леонида Кучмы и супруга
одного из трех самых богатых людей Украины Виктора Пинчука,
приобрела самый дорогой особняк в столице Великобритании. (Фамилия Франчук у Елены - по первому мужу Игорю, отец которого в начале 90-х возглавлял Cовет министровКрыма.)
Стоимость 5-этажных апартаментов на улице Upper Phillimore Gardens в Лондоне - 80 млн. фунтов стерлингов (около 160 млн. долларов). Дом площадью 2 тысячи «квадратов» оборудован лифтом, двумя шикарными обеденными залами, девятью спальнями, бассейном, спортзалом и подземным тоннелем, ведущим в гараж на три автомобиля. На заднем дворе - японский сад с водопадом.
Чегоужтам, даже русский патриот и госслужащий
телеведущий Сергей Брилев подтвердил, что у него есть британское гражданство и недвижимость в Лондоне, отметив, что это не нарушает российского законодательства.
Ранее о наличии у Брилева гражданства Британии сообщил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. "Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС"
Ясен пень. Случайный прохожий голову рубит .. это фига себе случайный случай.
Заключительные главы Учебника Истории за 9 класс. История Казахстана в 20-21 веках.
«««Возникшее в начале века в Казахстане вследствие социально-экономических, общественно-политических и культурно-духовных изменений в обществе движение «Алаш», ставившее перед собой три главные цели — избавление казахского народа от колониального ига, возрождение государственности и включение казахского общества в ряды цивилизованных стран, после победы Советской власти в Гражданской войне было изгнано с исторической арены Казахстана.
Во второй половине 20-х годов усилившаяся сталинская командно-административная система управления начала проводить эксперименты, противоречащие естественному развитию казахского народа. " Естественно- после такой информации- как молодым казахам относиться к русским? Оказывается, Казахстан был на грани превращения в сверхцивилизацию, общество всеобщего благоденствия, где великие таланты каждого казаха раскрывались бы в полной степени. Каждый казах сейчас мог бы владеть десятком компаний наподобие Гугла или Амазона. Так как казахам не ненавидеть русских? Если Россия все эти замечательные перспективы разрушила и объела и ограбила казахов?
Так это только один транш и только одной дочери Назарбаева. А сколько их всего было, не сказано.