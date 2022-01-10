В беспорядках в Казахстане участвовали люди с опытом в горячих точках

В беспорядках в Казахстане принимали участие люди с боевым опытом участия в "горячих точках" на стороне радикальных исламистских группировок, сообщили в МИД страны.

В ведомстве отметили, что экстримистские, террористические и криминальные группировки "воспользовались ситуацией в стране для эскалации напряжения и насилия". В МИД подчеркнули, что правоохранительные органы проведут масштабное расследование причин произошедшего, итоги которого будут представлены мировому сообществу.

"Казахстан полон решимости защитить демократию и Конституцию от исламистских радикалов и террористов!", - отметили в ведомстве.

Ранее в понедельник в Казахстане был объявлен общенациональный траур в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов в регионах страны.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

4 и 5 января в Алма-Аты произошли столкновения протестующих с силовиками. Утром 5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку. В стране введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы, которые, как ожидается, пробудут там неделю.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.01.2022, 14:59
    Гость: Саша из Берлина.

    Какая разница какой я Саша? Главное что я считаю что я правду написал.

  2. 10.01.2022, 14:33
    Гость: ох уж этот Лондон!

    инфо 2008 г.

    29 февраля Елена Франчук, дочь экс-президента Леонида Кучмы и супруга
    одного из трех самых богатых людей Украины Виктора Пинчука,
    приобрела самый дорогой особняк в столице Великобритании. (Фамилия Франчук у Елены - по первому мужу Игорю, отец которого в начале 90-х возглавлял Cовет министровКрыма.)

    Стоимость 5-этажных апартаментов на улице Upper Phillimore Gardens в Лондоне - 80 млн. фунтов стерлингов (около 160 млн. долларов). Дом площадью 2 тысячи «квадратов» оборудован лифтом, двумя шикарными обеденными залами, девятью спальнями, бассейном, спортзалом и подземным тоннелем, ведущим в гараж на три автомобиля. На заднем дворе - японский сад с водопадом.

    Чегоужтам, даже русский патриот и госслужащий

    телеведущий Сергей Брилев подтвердил, что у него есть британское гражданство и недвижимость в Лондоне, отметив, что это не нарушает российского законодательства.
    Ранее о наличии у Брилева гражданства Британии сообщил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. "Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС"

  4. 10.01.2022, 13:50
    Гость: Петр

    Заключительные главы Учебника Истории за 9 класс. История Казахстана в 20-21 веках.

    «««Возникшее в начале века в Казахстане вследствие социально-экономических, общественно-политических и культурно-духовных изменений в обществе движение «Алаш», ставившее перед собой три главные цели — избавление казахского народа от колониального ига, возрождение государственности и включение казахского общества в ряды цивилизованных стран, после победы Советской власти в Гражданской войне было изгнано с исторической арены Казахстана.

    Во второй половине 20-х годов усилившаяся сталинская командно-административная система управления начала проводить эксперименты, противоречащие естественному развитию казахского народа. " Естественно- после такой информации- как молодым казахам относиться к русским? Оказывается, Казахстан был на грани превращения в сверхцивилизацию, общество всеобщего благоденствия, где великие таланты каждого казаха раскрывались бы в полной степени. Каждый казах сейчас мог бы владеть десятком компаний наподобие Гугла или Амазона. Так как казахам не ненавидеть русских? Если Россия все эти замечательные перспективы разрушила и объела и ограбила казахов?

  5. 10.01.2022, 13:45
    Гость: stalker

    Так это только один транш и только одной дочери Назарбаева. А сколько их всего было, не сказано.

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