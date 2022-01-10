В беспорядках в Казахстане участвовали люди с опытом в горячих точках

08:00 10.01.2022

В беспорядках в Казахстане принимали участие люди с боевым опытом участия в "горячих точках" на стороне радикальных исламистских группировок, сообщили в МИД страны.

В ведомстве отметили, что экстримистские, террористические и криминальные группировки "воспользовались ситуацией в стране для эскалации напряжения и насилия". В МИД подчеркнули, что правоохранительные органы проведут масштабное расследование причин произошедшего, итоги которого будут представлены мировому сообществу.

"Казахстан полон решимости защитить демократию и Конституцию от исламистских радикалов и террористов!", - отметили в ведомстве.

Ранее в понедельник в Казахстане был объявлен общенациональный траур в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов в регионах страны.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

4 и 5 января в Алма-Аты произошли столкновения протестующих с силовиками. Утром 5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку. В стране введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы, которые, как ожидается, пробудут там неделю.