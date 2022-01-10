На Украине мужчина заплатит штраф 155 долларов за лайк под гербом СССР

Территория СССР

Роменский суд Сумской области рассмотрел дело местного жителя, поставившего в социальной сети "Одноклассники" лайк под изображением герба СССР и разместившего это изображение на своей странице. Согласно приговору, размещенному в Едином государственном реестре судебных решений Украины, суд утвердил соглашение между прокуратурой и обвиняемым, в соответствии с которым тот признал свою вину и необходимость выплатить штраф 4 250 гривен (155 долларов), пишет ТАСС.

Обвиняемый, который является сотрудником автозаправочной станции, 30 мая 2020 года поставил лайк под изображением герба СССР и разместил это изображение на своей странице. По данным судебных материалов, публикация представляла собой "агитационную открытку на черном фоне с изображением, похожим по "строению" на советский герб, в котором в окружении перевязанных снопов посередине есть изображение советской звезды с серпом и молотом, окутанной снизу красной лентой со словами "Один народ", над звездой изображены три современных флага РФ, Украины и Белоруссии".

Следствие квалифицировало такие действия как "распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.01.2022, 23:45
    Гость: тд

    Неужели..во второй Франции обнулил сбережения местечковый беловежский заговорщик ..

  3. 10.01.2022, 22:59
    Гость: пафоса поменьше, и гнева праведного....

    " Судья Исакогорского районного суда города Архангельска оштрафовала 59-летнего Михаила Листова на 1 тыс. рублей за публикацию фотоснимка Парада Победы 1945 года.

    Инцидент произошел 19 января 2018 года в Архангельске. Судья Елена Костылева оштрафовала Михаила Листова, объяснив свое решение статьей 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), запрещающей демонстрацию нацистской и экстремистской символики. "
    ...
    Судья является действуещей и продолжает калеч... сорьки... вершить судьбы людей.

  4. 10.01.2022, 22:23
    Гость: Val для d

    что в русском языке есть слово начинающееся на д и означающее человека у которого нет дружбы с мозгами, что в английском языке есть слово dummy, что на простонародном изречении несёт такой же смысл.
    Так что назвать тебя дятлом - это оскорбить хорошую птицу и необходимости в этом нет, так как нужную букву, несущую правильный смысл по отношению к тебе, ты и сам выбрал.

  5. 10.01.2022, 20:28
    Гость: францюватому зи Львива

    И не надейся, францюватый бандерлог! Россия навеки!
    Оstannij rik "failed state Ukraine"!

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