На Украине мужчина заплатит штраф 155 долларов за лайк под гербом СССР

18:26 10.01.2022

Роменский суд Сумской области рассмотрел дело местного жителя, поставившего в социальной сети "Одноклассники" лайк под изображением герба СССР и разместившего это изображение на своей странице. Согласно приговору, размещенному в Едином государственном реестре судебных решений Украины, суд утвердил соглашение между прокуратурой и обвиняемым, в соответствии с которым тот признал свою вину и необходимость выплатить штраф 4 250 гривен (155 долларов), пишет ТАСС.

Обвиняемый, который является сотрудником автозаправочной станции, 30 мая 2020 года поставил лайк под изображением герба СССР и разместил это изображение на своей странице. По данным судебных материалов, публикация представляла собой "агитационную открытку на черном фоне с изображением, похожим по "строению" на советский герб, в котором в окружении перевязанных снопов посередине есть изображение советской звезды с серпом и молотом, окутанной снизу красной лентой со словами "Один народ", над звездой изображены три современных флага РФ, Украины и Белоруссии".

Следствие квалифицировало такие действия как "распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".