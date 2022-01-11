Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана
В Казахстане утвержден новый состав правительства. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, документ опубликован на сайте главы государства.
В новом кабмине многие чиновники сохранили прежние посты. Изменения не коснулись глав МИД, МВД, финансового ведомства, а также министерства обороны и министерства сельского хозяйства Казахстана. В то же время министры информации, энергетики и индустрии потеряли свои должности. Должности вице-премьеров в Казахстане получили Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов, первым замглавы правительства назначен Роман Скляр.
Сегодня утром Токаев также представил парламенту Казахстана нового премьер-министра, которым стал Алихан Смаилов. Ранее он занимал пост первого заместителя премьер-министра. Парламент утвердил кандидатуру Смаилова единогласно.
5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку на фоне беспорядков, начавшихся с протестных демонстраций по поводу роста цен на газ. Несмотря на снижение властями цены на газ до 50 тенге, или $0,11 (ниже, чем было до подорожания), протесты активизировались и в ряде городов переросли в беспорядки и столкновения с полицией, уже под политическими лозунгами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
благодарные казахи начнут вырезать русских.
В реках и плохих правительствах наверху плавает самое легковесное.
Во время беспорядков в Алма-Ате пиццерию в центре города обчистили люди в военной форме. Об этом нам рассказал управляющий заведением.
Кафе находится неподалёку от площади Республики. Когда протесты стихли, персонал приехал проверить, как там дела, и был сильно удивлён: окна разбиты, двери выломаны, товаров на полках нет, касса вырвана.
Управляющий пиццерией Рудольф отсмотрел камеры и сделал следующие выводы: во время беспорядков заведение обстреляли боевики, а когда местные военные проводили зачистку, то заодно полакомились шоколадками, газировкой и всем остальным, что нашли в холодильниках. Также вскрыли кассу и забрали деньги. Там было немного, но всё равно неприятно.
воровать не будут.
российские солдаты защищают казахский народ, а не одних бандитов от других?