Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана

18:38 11.01.2022

В Казахстане утвержден новый состав правительства. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, документ опубликован на сайте главы государства.

В новом кабмине многие чиновники сохранили прежние посты. Изменения не коснулись глав МИД, МВД, финансового ведомства, а также министерства обороны и министерства сельского хозяйства Казахстана. В то же время министры информации, энергетики и индустрии потеряли свои должности. Должности вице-премьеров в Казахстане получили Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов, первым замглавы правительства назначен Роман Скляр.

Сегодня утром Токаев также представил парламенту Казахстана нового премьер-министра, которым стал Алихан Смаилов. Ранее он занимал пост первого заместителя премьер-министра. Парламент утвердил кандидатуру Смаилова единогласно.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку на фоне беспорядков, начавшихся с протестных демонстраций по поводу роста цен на газ. Несмотря на снижение властями цены на газ до 50 тенге, или $0,11 (ниже, чем было до подорожания), протесты активизировались и в ряде городов переросли в беспорядки и столкновения с полицией, уже под политическими лозунгами.