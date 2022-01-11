Молдавия попросила об отсрочке выплат по российскому газу
Власти Молдавии попросили «Газпром» дать отсрочку для оплаты поставок газа в январе 2022 года. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну на пресс-конференции.
«Вчера у меня был разговор с господином Миллером (главой «Газпрома»), в ходе которого мы попытались договорится о возможности отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы «Молдовагаз» сумела накопить средства. Дискуссии продолжаются», — цитирует Спыну ТАСС.
Он отметил, что «Молдовагаз» до конца недели должен полностью заплатить за декабрьские поставки топлива.
В целом вице-премьер охарактеризовал газовый контракт с Россией как «очень хороший»: только за ноябрь—январь, по словам чиновника, стране удалось сэкономить $330 млн. В ноябре и декабре страна закупала газ по цене $450 за 1 тыс. куб. м, тогда как биржевая цена превышала $1 тыс., отметил Спыну.
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, она учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. Согласно новому контракту в ноябре цена на газ для Молдавии составила $450 за тысячу кубометров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всё по те же. 700млн. также набежали. Ещё аудит собрались проводить. Может лучше на своё население оборотиться и снизить какие либо акцизы на топливо.
Вы думаете им откажут? И не надейтесь- получат взятку откат и отсрочат. А потом вообще ничего не получат и спишут на форс мажор.
Воруют не только щипачи прямо из кармана, у Кремля много способов украсть, там сидят евреи, а они умные.
не далее как 25 декабря 2021г. rbc.ru
"У вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрея Спыну, который участвовал в переговорах с «Газпромом» о поставках газа, не было полномочий подписывать протокол по урегулированию вопросов, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица"
Что, Миллер, не надоело на одни и те же грабли наступать? У вас, Алексей Борисович, щёки ещё не опухли от подстав?
А может, пора дать "дарагой" Молдавии тем же концом да по тому же месту? Скажем так: «Газпром» попросил власти Молдавии сделать предоплату за поставки газа за февраль-март 2022 года".
Странные все эти небратья. Всё норовят в рай за чужой счет въехать. Тридцать лет назад вопили, что надоело им нищую Русь поить-кормить и что самостийно заживут как у Христа за пазухой. Прошло не мало лет, а они так как статуи с протянутой рукой и голым задом повернутом к Кремлю и стоят.Мы когда нибудь научимся уважать себя и законы проклятого капитализма? Что мешает нам объяснить этим блудливым небратьям, что жить по-свински(но, в Европе!) это их осознанный выбор.И за все надо своевременно платить!
"Молдавия попросила об отсрочке выплат по российскому газу".........А стоит ли опять на те же грабли наступать? Ведь обычное "спасибо" даже не скажут, побегут пиндосов благодарить!