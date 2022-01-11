Молдавия попросила об отсрочке выплат по российскому газу

13:54 11.01.2022

Власти Молдавии попросили «Газпром» дать отсрочку для оплаты поставок газа в январе 2022 года. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну на пресс-конференции.

«Вчера у меня был разговор с господином Миллером (главой «Газпрома»), в ходе которого мы попытались договорится о возможности отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы «Молдовагаз» сумела накопить средства. Дискуссии продолжаются», — цитирует Спыну ТАСС.

Он отметил, что «Молдовагаз» до конца недели должен полностью заплатить за декабрьские поставки топлива.

В целом вице-премьер охарактеризовал газовый контракт с Россией как «очень хороший»: только за ноябрь—январь, по словам чиновника, стране удалось сэкономить $330 млн. В ноябре и декабре страна закупала газ по цене $450 за 1 тыс. куб. м, тогда как биржевая цена превышала $1 тыс., отметил Спыну.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, она учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. Согласно новому контракту в ноябре цена на газ для Молдавии составила $450 за тысячу кубометров.