КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Южнокорейские военные заявили о запуске неопознанного снаряда Северной Кореей, пишет Интерфакс со ссылкой на агентство Yonhap.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что КНДР запустили неопознанный снаряд в сторону Японского моря. В свою очередь, в Минобороны считают, что КНДР могла испытать очередную баллистическую ракету.

Предполагается, что ракета упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Сведений о повреждениях кораблей или самолетов не поступало.

Согласно сообщениям, в последний раз КНДР запускали ракету 5 января. По утверждению Пхеньяна, тогда в Северной Корее провели испытание гиперзвуковой ракеты. За несколько дней до этого на ключевом собрании правящей Трудовой партии Кореи было заявлено о важности повышения обороноспособности.

Запуск 5 января был первым с октября прошлого года. Тогда КНДР испытала новую баллистическую ракету подводных лодок.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.01.2022, 15:32
    Гость: Громко зевая

    Знаем мы этот снаряд. В детстве запускали. Кладешь палочку на камень. На один конец палочки кладут этот самый снаряд. Потом ударяем ногой по свободному концу палочки. И снаряд летит через забор соседей. Запах - неописуемый. Или кто-то думает, что Пухлик что-то новое придумал?

  2. 11.01.2022, 15:26
    Гость: Ни фига себе проснулись.

    С этой заметкой. Это ещё пару недель назад случилось. Ну, тормоза!

  4. 11.01.2022, 14:02
    Гость: Гуру

    Что хотят от них?
    Не было бы у них оружия и такой армии, они бы давно были бы разбомблены как Югославия, Ирак, Йемен,
    Афганистан, Ливия, Сирия.
    Их трудное положение внутри страны
    -для самосохранения.

  5. 11.01.2022, 11:45
    Гость: Если руководитель страны

    любит свою страну и свой народ, он заставляет врага бояться нападать на его страну, а если руководитель страны любит грабить страну и народ, то он, пытаясь прикрыть своё лизоблюдство вражеских тарелок, выдаёт своё халдейство за принципиальную позицию в нижайших просьбах отвести войска от границ, грозя врагу не отправить очередную порцию награбленного у народа.

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