КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

10:15 11.01.2022

Южнокорейские военные заявили о запуске неопознанного снаряда Северной Кореей, пишет Интерфакс со ссылкой на агентство Yonhap.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что КНДР запустили неопознанный снаряд в сторону Японского моря. В свою очередь, в Минобороны считают, что КНДР могла испытать очередную баллистическую ракету.

Предполагается, что ракета упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Сведений о повреждениях кораблей или самолетов не поступало.

Согласно сообщениям, в последний раз КНДР запускали ракету 5 января. По утверждению Пхеньяна, тогда в Северной Корее провели испытание гиперзвуковой ракеты. За несколько дней до этого на ключевом собрании правящей Трудовой партии Кореи было заявлено о важности повышения обороноспособности.

Запуск 5 января был первым с октября прошлого года. Тогда КНДР испытала новую баллистическую ракету подводных лодок.