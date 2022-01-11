КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Южнокорейские военные заявили о запуске неопознанного снаряда Северной Кореей, пишет Интерфакс со ссылкой на агентство Yonhap.
В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что КНДР запустили неопознанный снаряд в сторону Японского моря. В свою очередь, в Минобороны считают, что КНДР могла испытать очередную баллистическую ракету.
Предполагается, что ракета упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Сведений о повреждениях кораблей или самолетов не поступало.
Согласно сообщениям, в последний раз КНДР запускали ракету 5 января. По утверждению Пхеньяна, тогда в Северной Корее провели испытание гиперзвуковой ракеты. За несколько дней до этого на ключевом собрании правящей Трудовой партии Кореи было заявлено о важности повышения обороноспособности.
Запуск 5 января был первым с октября прошлого года. Тогда КНДР испытала новую баллистическую ракету подводных лодок.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Знаем мы этот снаряд. В детстве запускали. Кладешь палочку на камень. На один конец палочки кладут этот самый снаряд. Потом ударяем ногой по свободному концу палочки. И снаряд летит через забор соседей. Запах - неописуемый. Или кто-то думает, что Пухлик что-то новое придумал?
С этой заметкой. Это ещё пару недель назад случилось. Ну, тормоза!
И на Нагасаки
Что хотят от них?
Не было бы у них оружия и такой армии, они бы давно были бы разбомблены как Югославия, Ирак, Йемен,
Афганистан, Ливия, Сирия.
Их трудное положение внутри страны
-для самосохранения.
любит свою страну и свой народ, он заставляет врага бояться нападать на его страну, а если руководитель страны любит грабить страну и народ, то он, пытаясь прикрыть своё лизоблюдство вражеских тарелок, выдаёт своё халдейство за принципиальную позицию в нижайших просьбах отвести войска от границ, грозя врагу не отправить очередную порцию награбленного у народа.