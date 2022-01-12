Раскрыты подробности о «тайной военной помощи» США Украине

08:55 12.01.2022

США передадут Украине в рамках военной помощи радарную систему и морское оборудование в размере 200 млн. долларов, пишет газета Politico со ссылкой на советника украинского президента Владимира Зеленского.

По данным издания, речь идет о дополнительной помощи, которую администрация Белого дома тайно одобрила в декабре прошлого года. Новый пакет помощи Киеву предусматривает отправку большей части того же оборонительного оборудования, которое США поставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции и медицинское оборудование.

Когда именно начнутся поставки, не уточняется, однако, украинскую сторону проинформировали об этом в декабре «на высшем уровне». Собеседник издания подчеркнул, что с учетом того, что американская разведка считает возможным «полномасштабное вторжение со стороны России с применением всей своей военной мощи», помощь позволит Украине «нанести дополнительный ущерб России», однако не сильно изменит ход событий.