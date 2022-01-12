Раскрыты подробности о «тайной военной помощи» США Украине
США передадут Украине в рамках военной помощи радарную систему и морское оборудование в размере 200 млн. долларов, пишет газета Politico со ссылкой на советника украинского президента Владимира Зеленского.
По данным издания, речь идет о дополнительной помощи, которую администрация Белого дома тайно одобрила в декабре прошлого года. Новый пакет помощи Киеву предусматривает отправку большей части того же оборонительного оборудования, которое США поставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции и медицинское оборудование.
Когда именно начнутся поставки, не уточняется, однако, украинскую сторону проинформировали об этом в декабре «на высшем уровне». Собеседник издания подчеркнул, что с учетом того, что американская разведка считает возможным «полномасштабное вторжение со стороны России с применением всей своей военной мощи», помощь позволит Украине «нанести дополнительный ущерб России», однако не сильно изменит ход событий.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Американская разведка считает возможным полномасштабное вторжение со стороны России с применением всей своей военной мощи.
=======
Знатно американская разведка умеет пугать слабонервных.
Не с этим ли связано увеличение посадочных мест в сортирах украинского генштаба?
Одна незалежная держава продала другой незалежной державе оружие? И что??? Что здесь такого? Можно подумать Россия оружие не продаёт . Продаёт , но никого это не заботит
Представляю, как сейчас скрипят зубами в бункере.
за счет российских пенсионеров и голосок прорезался ?
А где подробности военной помощи ? Или как всегда прокукарекать ?
Хотя 2 в 1 и госдеп и украина . Всё в одной статье .