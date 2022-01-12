Раскрыты подробности о «тайной военной помощи» США Украине

США передадут Украине в рамках военной помощи радарную систему и морское оборудование в размере 200 млн. долларов, пишет газета Politico со ссылкой на советника украинского президента Владимира Зеленского. 

По данным издания, речь идет о дополнительной помощи, которую администрация Белого дома тайно одобрила в декабре прошлого года. Новый пакет помощи Киеву предусматривает отправку большей части того же оборонительного оборудования, которое США поставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции и медицинское оборудование.

Когда именно начнутся поставки, не уточняется, однако, украинскую сторону проинформировали об этом в декабре «на высшем уровне». Собеседник издания подчеркнул, что с учетом того, что американская разведка считает возможным «полномасштабное вторжение со стороны России с применением всей своей военной мощи», помощь позволит Украине «нанести дополнительный ущерб России», однако не сильно изменит ход событий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.01.2022, 13:10
    Гость: Николай

    Американская разведка считает возможным полномасштабное вторжение со стороны России с применением всей своей военной мощи.
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    Знатно американская разведка умеет пугать слабонервных.
    Не с этим ли связано увеличение посадочных мест в сортирах украинского генштаба?

  2. 12.01.2022, 12:42
    Гость: S

    Одна незалежная держава продала другой незалежной державе оружие? И что??? Что здесь такого? Можно подумать Россия оружие не продаёт . Продаёт , но никого это не заботит

  5. 12.01.2022, 10:33
    Гость: Виктор. Красноярск .

    А где подробности военной помощи ? Или как всегда прокукарекать ?
    Хотя 2 в 1 и госдеп и украина . Всё в одной статье .

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