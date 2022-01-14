Сенат США не принял законопроект о санкциях против «Северного потока - 2»

08:20 14.01.2022

Сенат США не принял законопроект против газопровода "Северный поток - 2", предложенный сенатором Тедом Крузом.

Как пишет Reuters, чтобы пройти голосование в верхней палате, законопроекту необходимо было получить 60 голосов, однако документ набрал лишь 53 голоса.

Законопроект о санкциях был внесен в декабре 2021 года. Круз настаивал на его рассмотрении, обещая перестать блокировать утверждение кандидатур на 32 правительственные должности.

Документ предполагал введение ограничений против "Северного потока - 2" в течение 15 дней после вступления в силу.