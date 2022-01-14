Сенат США не принял законопроект о санкциях против «Северного потока - 2»

Сенат США не принял законопроект против газопровода "Северный поток - 2", предложенный сенатором Тедом Крузом.

Как пишет Reuters, чтобы пройти голосование в верхней палате, законопроекту необходимо было получить 60 голосов, однако документ набрал лишь 53 голоса. 

Законопроект о санкциях был внесен в декабре 2021 года. Круз настаивал на его рассмотрении, обещая перестать блокировать утверждение кандидатур на 32 правительственные должности. 

Документ предполагал введение ограничений против "Северного потока - 2" в течение 15 дней после вступления в силу. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.01.2022, 14:55
    Гость: Федор

    Это служит доказательством,что система разделения власти в Америке,лучшее изобретение позволяющее находить правильные решения и исправлять ошибки . Для этого существуют свободные выборы .

  4. 14.01.2022, 12:23
    Гость: Обидно

    Но хоть счета наших чиновников конфискуют? А то обещали давно уже, а всё никак.

  5. 14.01.2022, 11:46
    Гость: да-да

    Работает финансовый лохотрон. Конспирология во власти зашкаливает и они уже не скрывают свои лица. Все средства от распродажи лже-бизнесменами и лже-либералами общенародных ресурсов страны не вкладываются в развитие страны, а тупо и нагло вывозятся за пределы страны в офшоры и на Запад. Там же на Западе покупаются элитная недвижимость и усальбы, яхты и самолеты.

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