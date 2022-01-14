Сенат США не принял законопроект о санкциях против «Северного потока - 2»
Сенат США не принял законопроект против газопровода "Северный поток - 2", предложенный сенатором Тедом Крузом.
Как пишет Reuters, чтобы пройти голосование в верхней палате, законопроекту необходимо было получить 60 голосов, однако документ набрал лишь 53 голоса.
Законопроект о санкциях был внесен в декабре 2021 года. Круз настаивал на его рассмотрении, обещая перестать блокировать утверждение кандидатур на 32 правительственные должности.
Документ предполагал введение ограничений против "Северного потока - 2" в течение 15 дней после вступления в силу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это служит доказательством,что система разделения власти в Америке,лучшее изобретение позволяющее находить правильные решения и исправлять ошибки . Для этого существуют свободные выборы .
Незалежная на хозяина дядю Сэма обидеться может.
Сколько высокоумных слов!!!Им просо невыгодо.
Но хоть счета наших чиновников конфискуют? А то обещали давно уже, а всё никак.
Работает финансовый лохотрон. Конспирология во власти зашкаливает и они уже не скрывают свои лица. Все средства от распродажи лже-бизнесменами и лже-либералами общенародных ресурсов страны не вкладываются в развитие страны, а тупо и нагло вывозятся за пределы страны в офшоры и на Запад. Там же на Западе покупаются элитная недвижимость и усальбы, яхты и самолеты.