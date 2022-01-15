Лукашенко: всю операцию ОДКБ разработали мы с Путиным

Президент Белоруссии Александо Лукашенко провел сегодня встречу с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане.

Глава государства поприветствовал военнослужащих на родной земле, отметив успешное завершение миротворческой операции ОДКБ в Казахстане по урегулированию кризисной ситуации.

"Мы понимаем, что события в братской нам республике - очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве", - приводит слова Лукашенко БелТА.

Кроме того, президент Белоруссии раскрыл некоторые подробности подготовки миротворческой миссии в Казахстане. По его словам, всю операцию подготовили он и президент России Владимир Путин.

"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - рассказал Александр Лукашенко.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 15.01.2022, 21:15
    Гость: тд

    В 1991 г в руководстве интернациональной республики СССР-Каз ССР было более 80%русских ... кадры росли по профессиональным качествам ... после того как, бандиты сепаратисты ельциноиды ико эрэфии "избавились от нахлебников" (от инвестиций, территорий .. 90 % запасов урана для АЭС и сяс,от половины нефти газа,угля, золота, алмазов, хрома,ипр металлов, морских портов, космодрома, тысяч километров"царской железной дороги ,тысяч предприятий производственных цепочек, оборонительных активов , гарнизонов,баз, одних ил 76 "бросили" штук 100 и тысячи мигов,Су,ми ипр и 40 млн русских..) в антирусском государстве созданном на территории Каз ССР, вопреки конституции СССР,прав граждан СССР, решения общесоюзного референдума по сохранению СССР, закона о порядке выхода из состава СССР союзных республик.. русских в руководстве нет...

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