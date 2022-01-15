Лукашенко: всю операцию ОДКБ разработали мы с Путиным

14:08 15.01.2022

Президент Белоруссии Александо Лукашенко провел сегодня встречу с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане.

Глава государства поприветствовал военнослужащих на родной земле, отметив успешное завершение миротворческой операции ОДКБ в Казахстане по урегулированию кризисной ситуации.

"Мы понимаем, что события в братской нам республике - очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве", - приводит слова Лукашенко БелТА.

Кроме того, президент Белоруссии раскрыл некоторые подробности подготовки миротворческой миссии в Казахстане. По его словам, всю операцию подготовили он и президент России Владимир Путин.

"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - рассказал Александр Лукашенко.