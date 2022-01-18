CNN рассказал о встрече главы ЦРУ с Зеленским

Владимир Зеленский

Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники заявил, что на прошлой неделе в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.

По информации телеканала, Бернс «проконсультировался с коллегами из разведки в связи с опасениями "вторжения" России в Украину», а также обсудил с Зеленским текущую ситуацию и возможные меры по деэскалации напряженности, пишет РБК.

Напомним, Бернс в ноябре прошлого года также приезжал и в Москву, где встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Сообщалось, что Патрушев и Бернс обсудили российско-американские отношения.

Позднее CNN заявил, что Бернс приезжал в Москву для того, чтобы предупредить российскую сторону о том, что «США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной», а также чтобы установить мотивацию действий России.

Бернс также поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.01.2022, 16:11
    Гость: d

    оккупанты боятся потерять Захваченное.
    сша считают укриану Своей территорией - именно Это определяет всю их политику.
    и я напомню, что Отрыв этих земель от России был запланирован еще перед крымской войной.
    тогда им дали по зубам и масонская банда откатилась..
    зато с помощью Большевиков они оформили отрезание этой земли от России и теперь настаивают на соблюдении последствий Незаконнго режима коммуняк.
    надо настаивать на Декоммунизации - отмены украины на последствие большевисткого режима.

  2. 18.01.2022, 14:51
    Гость: личный опыт

    ну че все правильно, начало года, привез доп. соглашение к трудовому договору о повышении заработной платы зелибобе на величину инфляции.

  3. 18.01.2022, 13:04
    Гость: Штурман

    Клоуна завербовали? А зачем? Он итак работает на ЦРУ США и притом на добровольных началах.

  4. 18.01.2022, 11:37
    Гость: Вопрос на засыпку:

    Когда со свистом прилетят "кирпичи" на сверхзвуке, куда ваши киевские бандиты удерут?

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