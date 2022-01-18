CNN рассказал о встрече главы ЦРУ с Зеленским

09:08 18.01.2022

Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники заявил, что на прошлой неделе в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.

По информации телеканала, Бернс «проконсультировался с коллегами из разведки в связи с опасениями "вторжения" России в Украину», а также обсудил с Зеленским текущую ситуацию и возможные меры по деэскалации напряженности, пишет РБК.

Напомним, Бернс в ноябре прошлого года также приезжал и в Москву, где встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Сообщалось, что Патрушев и Бернс обсудили российско-американские отношения.

Позднее CNN заявил, что Бернс приезжал в Москву для того, чтобы предупредить российскую сторону о том, что «США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной», а также чтобы установить мотивацию действий России.

Бернс также поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.