CNN рассказал о встрече главы ЦРУ с Зеленским
Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники заявил, что на прошлой неделе в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.
По информации телеканала, Бернс «проконсультировался с коллегами из разведки в связи с опасениями "вторжения" России в Украину», а также обсудил с Зеленским текущую ситуацию и возможные меры по деэскалации напряженности, пишет РБК.
Напомним, Бернс в ноябре прошлого года также приезжал и в Москву, где встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Сообщалось, что Патрушев и Бернс обсудили российско-американские отношения.
Позднее CNN заявил, что Бернс приезжал в Москву для того, чтобы предупредить российскую сторону о том, что «США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной», а также чтобы установить мотивацию действий России.
Бернс также поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
Комментарии читателей Оставить комментарий
оккупанты боятся потерять Захваченное.
сша считают укриану Своей территорией - именно Это определяет всю их политику.
и я напомню, что Отрыв этих земель от России был запланирован еще перед крымской войной.
тогда им дали по зубам и масонская банда откатилась..
зато с помощью Большевиков они оформили отрезание этой земли от России и теперь настаивают на соблюдении последствий Незаконнго режима коммуняк.
надо настаивать на Декоммунизации - отмены украины на последствие большевисткого режима.
ну че все правильно, начало года, привез доп. соглашение к трудовому договору о повышении заработной платы зелибобе на величину инфляции.
Клоуна завербовали? А зачем? Он итак работает на ЦРУ США и притом на добровольных началах.
Когда со свистом прилетят "кирпичи" на сверхзвуке, куда ваши киевские бандиты удерут?
хохлу встречаться, с Нарышкиным?