Зеленский призвал США ввести санкции против РФ прямо сейчас
Президент Украины Владимир Зеленский предложил американским сенаторам, посетившим Киев, ввести санкции в отношении России, не дожидаясь возможного вторжения на Украину, пишет "Интерфакс".
В частности, Зеленский считает, что санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2" должны быть введены уже сейчас, а вот санкции, которые будут введены в случае эскалации, в "лучшем случае будут нейтральны".
Параллельно с этим президент США Джо Байден предупредил Россию, что она столкнется с "катастрофическими последствиями для ее экономики в случае, если она вторгнется на Украину.
"Если они сделают (на Украине - ИФ) то, что они способны сделать, это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", - в частности, заявил Байден.
Президент подчеркнул, что руководство РФ "никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США обещают ввести".
Комментарии читателей Оставить комментарий
опять всемирный шухер ефреи начнут?
Зеленский рулит миром, может ещё и Бузову пригласить?
Клоун Зеля об оккупационной советской ГТС беспокоится,что бы гроши на транзите зарабатывать.А немцы обойдутся с потоком.
Злобный еврейский мальчуган с непомерно раздутым "комплексом Наполеона"( так и не вышел из комедийного "сценического образа" или это семейное у него?!), коньюнктурно скурвившийся-предавший Память Холокоста и записавшийся в "иудобандеровцы", да ещё затятый лжец и матёрый уклонист от уплаты налогов в украинский бюджет!
И эта шавка Фашингтона что-то там тявкнула на Россию?!
Я так понимаю, что экстренное введение санкций против России даст прямую возможность к силовому решению "украинского вопроса", поскольку на фига сдерживать себя, коли это просто пустая трата сил и временир.
Этот украинский нарыв необходимо вскрывать иначе мы никогда не сможем стоять крепко на своих экономических ногах.
Кстати, когда наш МИД примет санкции против Лондона Брюсселя и Вашингтона за незаконное преследование австралийского журналиста Ассанджа?