Зеленский призвал США ввести санкции против РФ прямо сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американским сенаторам, посетившим Киев, ввести санкции в отношении России, не дожидаясь возможного вторжения на Украину, пишет "Интерфакс".

В частности, Зеленский считает, что санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2" должны быть введены уже сейчас, а вот санкции, которые будут введены в случае эскалации, в  "лучшем случае будут нейтральны".

Параллельно с этим президент США Джо Байден предупредил Россию, что она столкнется с "катастрофическими последствиями для ее экономики в случае, если она вторгнется на Украину.

"Если они сделают (на Украине - ИФ) то, что они способны сделать, это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", - в частности, заявил Байден.

Президент подчеркнул, что руководство РФ "никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США обещают ввести".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 20.01.2022, 13:48
    Гость: какой умный

    Клоун Зеля об оккупационной советской ГТС беспокоится,что бы гроши на транзите зарабатывать.А немцы обойдутся с потоком.

  4. 20.01.2022, 13:29
    Гость: Ванадий

    Злобный еврейский мальчуган с непомерно раздутым "комплексом Наполеона"( так и не вышел из комедийного "сценического образа" или это семейное у него?!), коньюнктурно скурвившийся-предавший Память Холокоста и записавшийся в "иудобандеровцы", да ещё затятый лжец и матёрый уклонист от уплаты налогов в украинский бюджет!
    И эта шавка Фашингтона что-то там тявкнула на Россию?!

  5. 20.01.2022, 12:36
    Гость: Лепота

    Я так понимаю, что экстренное введение санкций против России даст прямую возможность к силовому решению "украинского вопроса", поскольку на фига сдерживать себя, коли это просто пустая трата сил и временир.
    Этот украинский нарыв необходимо вскрывать иначе мы никогда не сможем стоять крепко на своих экономических ногах.
    Кстати, когда наш МИД примет санкции против Лондона Брюсселя и Вашингтона за незаконное преследование австралийского журналиста Ассанджа?

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