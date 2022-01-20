Зеленский призвал США ввести санкции против РФ прямо сейчас

10:15 20.01.2022

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американским сенаторам, посетившим Киев, ввести санкции в отношении России, не дожидаясь возможного вторжения на Украину, пишет "Интерфакс".

В частности, Зеленский считает, что санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2" должны быть введены уже сейчас, а вот санкции, которые будут введены в случае эскалации, в "лучшем случае будут нейтральны".

Параллельно с этим президент США Джо Байден предупредил Россию, что она столкнется с "катастрофическими последствиями для ее экономики в случае, если она вторгнется на Украину.

"Если они сделают (на Украине - ИФ) то, что они способны сделать, это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", - в частности, заявил Байден.

Президент подчеркнул, что руководство РФ "никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США обещают ввести".