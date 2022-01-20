В ВОЗ рекомендовали отменить ограничения на международные поездки

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки, пишет РБК.

В своем заявлении представители ВОЗ подчеркнули, что ограничения «продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства». И вместе с этим данные меры оказались бесполезными, доказательством этого служит распространение штама коронавируса «омикрон», несмотря на введение ограничений на поездки.

В рекомендациях ВОЗ в отношении международных поездок говорится, что власти стран могут принимать меры в целях снижения риска распространения инфекции, которые включают тестирование путешественников на COVID или помещение их на карантин. Как указывает организация, эти меры нужно определять на основе «тщательной оценки риска», а применять их нужно при уважении «достоинства, прав человека и основных свобод путешествующего».

О том, что ограничения на въезд неэффективны и несправедливы, в декабре прошлого года заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, указав, что «вирус действительно не знает границ». Он призвал страны рассмотреть возможность повторного тестирования на COVID-19 для путешественников.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.01.2022, 14:44
    Гость: редлагают отменить ограничения на заграничные поездки

    а их никто и не запрещал, это на Украину низзя, по санитарным, не политическим причинами, а в Африку, Турция , Южную Америку-лети , голуби , летите. Для вам нигде преграды нет"

  2. 20.01.2022, 14:41
    Гость: и пресловутую зональную

    может НАЗАЛЬНУЮ?

    ЗЫ. Недолго мучилась старушка...

    " Январь поставил все на места и Думе пришлось снять с рассмотрения принятый в 1 чтении законопроект о QR-кодах, что бы не позориться. Все таки позор десятка членов ЕР это не позор парламентской партии ЕР."

    АВаши бы слова да Богу в уши.

    Они просто отложили... и несомненно к этому вернутся

    посмотрите статью В.Катасонова на Царьград
    Облавы, лагеря, сегрегация: Шоковой терапией начали бороться с COVID

  3. 20.01.2022, 14:41
    Гость: d

    нет никакого омикрона, что вы глупости повторяете как заведенные.
    для тугодумов еще раз - НЕТ ТЕСТА на омикрон/дельту шмельту и прочую Ахинею.
    в реальности НЕТ теста и Говид - PCR это не медицинский тест и не может применятся для диагностики.
    более того, именно PCR тест и служит основой для этой Аферы.
    это не значит что нет вируса - я лично уверен что вирус есть.
    однако есть много специалистов которые подвергают сомнению существование вируса.
    -
    у меня вот продавщица в булочной перед глазами.
    двое детей по 20 лет все уколоты Генными Уколами и все болели не переставая Говидом.
    дети после уколов попали на учет - получили после уколов миокардит ЭТО в 20ть то лет!!!
    я в свои 20ть не знал даже что такие болезни существуют..
    жрал гвозди, спал в отрытом поле с кочергой в обнимку и был здоров.
    сама она жалуется что побочки после уколов не проходят, полный рот герпеса, постоянное утомление, мышечная боль, потеря тонуса и тд и тп.. клссические симптомы.
    если даже до продавщиц доходит что Генные Уколы это Источник заразы - как может быть что Государственные чиновники и "ученые" не могут это понять?
    это Афера по захвату планетарного контроля и уничтожению людей.
    все как их Идеология и преполагает.

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