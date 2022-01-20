В ВОЗ рекомендовали отменить ограничения на международные поездки

09:40 20.01.2022

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки, пишет РБК.

В своем заявлении представители ВОЗ подчеркнули, что ограничения «продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства». И вместе с этим данные меры оказались бесполезными, доказательством этого служит распространение штама коронавируса «омикрон», несмотря на введение ограничений на поездки.

В рекомендациях ВОЗ в отношении международных поездок говорится, что власти стран могут принимать меры в целях снижения риска распространения инфекции, которые включают тестирование путешественников на COVID или помещение их на карантин. Как указывает организация, эти меры нужно определять на основе «тщательной оценки риска», а применять их нужно при уважении «достоинства, прав человека и основных свобод путешествующего».

О том, что ограничения на въезд неэффективны и несправедливы, в декабре прошлого года заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, указав, что «вирус действительно не знает границ». Он призвал страны рассмотреть возможность повторного тестирования на COVID-19 для путешественников.