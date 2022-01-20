В ВОЗ рекомендовали отменить ограничения на международные поездки
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки, пишет РБК.
В своем заявлении представители ВОЗ подчеркнули, что ограничения «продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства». И вместе с этим данные меры оказались бесполезными, доказательством этого служит распространение штама коронавируса «омикрон», несмотря на введение ограничений на поездки.
В рекомендациях ВОЗ в отношении международных поездок говорится, что власти стран могут принимать меры в целях снижения риска распространения инфекции, которые включают тестирование путешественников на COVID или помещение их на карантин. Как указывает организация, эти меры нужно определять на основе «тщательной оценки риска», а применять их нужно при уважении «достоинства, прав человека и основных свобод путешествующего».
О том, что ограничения на въезд неэффективны и несправедливы, в декабре прошлого года заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, указав, что «вирус действительно не знает границ». Он призвал страны рассмотреть возможность повторного тестирования на COVID-19 для путешественников.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а их никто и не запрещал, это на Украину низзя, по санитарным, не политическим причинами, а в Африку, Турция , Южную Америку-лети , голуби , летите. Для вам нигде преграды нет"
может НАЗАЛЬНУЮ?
ЗЫ. Недолго мучилась старушка...
" Январь поставил все на места и Думе пришлось снять с рассмотрения принятый в 1 чтении законопроект о QR-кодах, что бы не позориться. Все таки позор десятка членов ЕР это не позор парламентской партии ЕР."
АВаши бы слова да Богу в уши.
Они просто отложили... и несомненно к этому вернутся
посмотрите статью В.Катасонова на Царьград
Облавы, лагеря, сегрегация: Шоковой терапией начали бороться с COVID
нет никакого омикрона, что вы глупости повторяете как заведенные.
для тугодумов еще раз - НЕТ ТЕСТА на омикрон/дельту шмельту и прочую Ахинею.
в реальности НЕТ теста и Говид - PCR это не медицинский тест и не может применятся для диагностики.
более того, именно PCR тест и служит основой для этой Аферы.
это не значит что нет вируса - я лично уверен что вирус есть.
однако есть много специалистов которые подвергают сомнению существование вируса.
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у меня вот продавщица в булочной перед глазами.
двое детей по 20 лет все уколоты Генными Уколами и все болели не переставая Говидом.
дети после уколов попали на учет - получили после уколов миокардит ЭТО в 20ть то лет!!!
я в свои 20ть не знал даже что такие болезни существуют..
жрал гвозди, спал в отрытом поле с кочергой в обнимку и был здоров.
сама она жалуется что побочки после уколов не проходят, полный рот герпеса, постоянное утомление, мышечная боль, потеря тонуса и тд и тп.. клссические симптомы.
если даже до продавщиц доходит что Генные Уколы это Источник заразы - как может быть что Государственные чиновники и "ученые" не могут это понять?
это Афера по захвату планетарного контроля и уничтожению людей.
все как их Идеология и преполагает.
Не поминай в суе Имя Господне! На земле правит "балл" сатана и его слуги!
Вовремя,чтобы мало никому не показалось. Адепт продолжают в том же духе...