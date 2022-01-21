Германия отказалась платить России компенсацию за «Северный поток-2»

11:38 21.01.2022

Глава министерства экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что страна не должна будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод «Северный поток-2» не соответствующим праву Евросоюза.

«В настоящее время Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации. Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается», - сказал Хабек в интервью Der Spiegel.

При этом Хабек признал большую зависимость Германии от России в плане энергоресурсов. Он также отметил, что «Северный поток-2» «всегда был геополитическим проектом», поскольку по завершении его строительства Россия может прекратить использовать украинские транзитные мощности, пишет РБК.

По словам министра, соглашение, заключенное в июле между Берлином и Вашингтоном, в котором говорится, что если энергетика будет использоваться Россией «как оружие», то это будет иметь последствия, остается актуальным. «Россия знает, что пересечение красных линий сразу же приведет к жестким санкциям, которые давно готовились», - отметил он.