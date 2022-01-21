Германия отказалась платить России компенсацию за «Северный поток-2»
Глава министерства экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что страна не должна будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод «Северный поток-2» не соответствующим праву Евросоюза.
«В настоящее время Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации. Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается», - сказал Хабек в интервью Der Spiegel.
При этом Хабек признал большую зависимость Германии от России в плане энергоресурсов. Он также отметил, что «Северный поток-2» «всегда был геополитическим проектом», поскольку по завершении его строительства Россия может прекратить использовать украинские транзитные мощности, пишет РБК.
По словам министра, соглашение, заключенное в июле между Берлином и Вашингтоном, в котором говорится, что если энергетика будет использоваться Россией «как оружие», то это будет иметь последствия, остается актуальным. «Россия знает, что пересечение красных линий сразу же приведет к жестким санкциям, которые давно готовились», - отметил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"При СССР фактически 70 лет был закрытый рынок , много это помогло конкурентноспособности товаров ?"
-----------------
Так при СССР не было и свободы хозяйственной деятельности. Такая свобода появилась в начале 90-х, так в это время и внутренний рынок открыли, вот предприятия и "легли".
Надо было дать предприятиям 3-4 года на подготовку в работе в условиях конкуренции с западными/китайскими товарами, а потом уже рынок открывать.
До сих пор память про 1945. Крестоносцы с...ные.
неужто в Лахте такие цены ?
Государство в лице "Газпрома" гарантированно выделяет какие-то газовые лимиты, а строительством газопроводов низкого давления занимаются специализированные службы и организации. Газ можно также купить у "НОВАТЭКа" или "Газпромнефти".
сплошная болтовня. будут топить решениями и заявлениями. а через месяц министрами - болтунами. начинаешь зэков уважать - у них за базар отвечают.