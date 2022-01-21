Германия отказалась платить России компенсацию за «Северный поток-2»

Глава министерства экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что страна не должна будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод «Северный поток-2» не соответствующим праву Евросоюза.

«В настоящее время Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации. Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается», - сказал Хабек в интервью Der Spiegel.

При этом Хабек признал большую зависимость Германии от России в плане энергоресурсов. Он также отметил, что «Северный поток-2» «всегда был геополитическим проектом», поскольку по завершении его строительства Россия может прекратить использовать украинские транзитные мощности, пишет РБК.

По словам министра, соглашение, заключенное в июле между Берлином и Вашингтоном, в котором говорится, что если энергетика будет использоваться Россией «как оружие», то это будет иметь последствия, остается актуальным. «Россия знает, что пересечение красных линий сразу же приведет к жестким санкциям, которые давно готовились», - отметил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.01.2022, 15:06
    Гость: личный опыт

    "При СССР фактически 70 лет был закрытый рынок , много это помогло конкурентноспособности товаров ?"
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    Так при СССР не было и свободы хозяйственной деятельности. Такая свобода появилась в начале 90-х, так в это время и внутренний рынок открыли, вот предприятия и "легли".
    Надо было дать предприятиям 3-4 года на подготовку в работе в условиях конкуренции с западными/китайскими товарами, а потом уже рынок открывать.

  4. 21.01.2022, 14:47
    Гость: Как-то так

    Государство в лице "Газпрома" гарантированно выделяет какие-то газовые лимиты, а строительством газопроводов низкого давления занимаются специализированные службы и организации. Газ можно также купить у "НОВАТЭКа" или "Газпромнефти".

  5. 21.01.2022, 14:45
    Гость: IgS

    сплошная болтовня. будут топить решениями и заявлениями. а через месяц министрами - болтунами. начинаешь зэков уважать - у них за базар отвечают.

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