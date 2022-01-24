Зеленский призвал ВСУ перейти к наступлению
Президент Украины Владимир Зеленский призвал внешнюю разведку страны перейти к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов.
«Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности угрозам суверенитету, территориальной целостности и единству. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка <...> Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пришло время переходить к наступательным действиям в отстаивании наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии», - сказал Зеленский.
Также он отметил роль СВР в ключевых аспектах безопасности, в сопровождении переговоров в «нормандском формате», а также газовой проблематике и вопросах, связанных с газопроводом «Северный поток-2».
По его словам, «граждане едины в том, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству».
Комментарии читателей Оставить комментарий
НАТО напоминает какую-то антироссийскую секту. И никто Зеленского туда не возьмет это как минимум. Как бы высоко он не подпрыгивал. А точнее Зеленского скоро всего сольют западные "партнеры" вместе с его государством. Запад просто испугается ответа России.
ибо зелебобик ещё понадобится обкому.
А ты никак, мил человек, нашел старый учебник географии.
В новейшей географии там нарисовано Великая Украинская пустынная зона.
Есть такое ощущение, что Украину скоро присоединят к Чечне. Кадыров правильно сказал, что на месте Президента России давно бы уже навел там порядок и ничего бы не ждал. И он абсолютно прав.
Либо Зеля включит заднюю. Точнее не сам включит, а исполнит как обычно приказ из Обкома.
Пусть живут на свои.