Зеленский призвал ВСУ перейти к наступлению

Президент Украины Владимир Зеленский призвал внешнюю разведку страны перейти к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов.

«Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности угрозам суверенитету, территориальной целостности и единству. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка <...> Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пришло время переходить к наступательным действиям в отстаивании наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии», - сказал Зеленский.

Также он отметил роль СВР в ключевых аспектах безопасности, в сопровождении переговоров в «нормандском формате», а также газовой проблематике и вопросах, связанных с газопроводом «Северный поток-2».

По его словам, «граждане едины в том, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.01.2022, 00:52
    Гость: скорее так

    НАТО напоминает какую-то антироссийскую секту. И никто Зеленского туда не возьмет это как минимум. Как бы высоко он не подпрыгивал. А точнее Зеленского скоро всего сольют западные "партнеры" вместе с его государством. Запад просто испугается ответа России.

  3. 25.01.2022, 00:45
    Гость: Alex

    А ты никак, мил человек, нашел старый учебник географии.
    В новейшей географии там нарисовано Великая Украинская пустынная зона.

  4. 25.01.2022, 00:25
    Гость: !

    Есть такое ощущение, что Украину скоро присоединят к Чечне. Кадыров правильно сказал, что на месте Президента России давно бы уже навел там порядок и ничего бы не ждал. И он абсолютно прав.
    Либо Зеля включит заднюю. Точнее не сам включит, а исполнит как обычно приказ из Обкома.

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