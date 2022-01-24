Зеленский призвал ВСУ перейти к наступлению

19:24 24.01.2022

Президент Украины Владимир Зеленский призвал внешнюю разведку страны перейти к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов.

«Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности угрозам суверенитету, территориальной целостности и единству. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка <...> Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пришло время переходить к наступательным действиям в отстаивании наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии», - сказал Зеленский.

Также он отметил роль СВР в ключевых аспектах безопасности, в сопровождении переговоров в «нормандском формате», а также газовой проблематике и вопросах, связанных с газопроводом «Северный поток-2».

По его словам, «граждане едины в том, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству».