Госдеп поставил вопрос об отъезде российского посла из Вашингтона

Госдепартамент США поставил вопрос об отъезде российского посла Анатолия Антонова из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам американского посла в Москве, сообщает РИА Новости.

По слвоам Антонова, позиция США была озвучена на недавних встречах в Госдепартаменте.  "Нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве", - рассказал Антонов.

Дипломат также отметил, что на днях из посольства России в США недавно уехала очередная группа сотрудников. 

"В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года", - подчеркнул он, добавив, что изменений в данной "негативной тенденции" не наблюдается.

Напомним, обострение отношений США и РФ в сфере дипломатических представительств началось весной 2021 года после высылки 10 сотрудников российской дипмиссии из США. Россия в ответ запретила россиянам работать в диппредставительствах "недружественных стран", в список попали Чехия и США. В октябре в Госдепе заявили, что штат посольства США в Москве сократился до 120 человек с 1200 (в 2017 году).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 27.01.2022, 08:45
    Гость: stalker

    Российскую сторону часто обвиняют в том, что из-за сокращения числа сотрудников в американских представительствах в России у них нет возможности выдавать американские визы нашим гражданам. Теперь звучит ультимативное требование выдать визы американским охранника посла в Москве. А они что, тоже визами занимаются ? И потом, дальнейший процесс выдворения наших дипломатических сотрудников из США и угроза высылки самого российского посла это не путь решения дипломатического конфликта. Это его эскалация. Полагаю, что ответ российской стороны будет аналогичный. Но тогда мы придем к полному разрыву дипломатических отношений с США.

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