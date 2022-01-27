Госдеп поставил вопрос об отъезде российского посла из Вашингтона

08:10 27.01.2022

Госдепартамент США поставил вопрос об отъезде российского посла Анатолия Антонова из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам американского посла в Москве, сообщает РИА Новости.

По слвоам Антонова, позиция США была озвучена на недавних встречах в Госдепартаменте. "Нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве", - рассказал Антонов.

Дипломат также отметил, что на днях из посольства России в США недавно уехала очередная группа сотрудников.

"В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года", - подчеркнул он, добавив, что изменений в данной "негативной тенденции" не наблюдается.

Напомним, обострение отношений США и РФ в сфере дипломатических представительств началось весной 2021 года после высылки 10 сотрудников российской дипмиссии из США. Россия в ответ запретила россиянам работать в диппредставительствах "недружественных стран", в список попали Чехия и США. В октябре в Госдепе заявили, что штат посольства США в Москве сократился до 120 человек с 1200 (в 2017 году).