Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
Некоторые страны пытаются исказить историческую правду о Второй мировой войне, написал в колонке для The Washington Times в День памяти жертв холокоста посол России в США Анатолий Антонов.
"Мемориалы победителей фашизма демонтируют на Украине, в странах Балтии и Польше. Наблюдается очевидное желание стереть память о подвиге советского солдата-освободителя, которого они пытаются поставить в один ряд с гитлеровскими палачами", — приводит цитату из статьи РИА Новости.
Дошло до того, что отдельные государства Восточной Европы регулярно проводят марши в честь карательных подразделений СС, "чьи руки были в крови сотен тысяч гражданских, в том числе пожилых, женщин и детей", добавил дипломат.
Он также отметил, что такие "вызывающие озабоченность тренды затрагивают и США", где стало частой практикой умаление вклада СССР в борьбу против нацизма и исключение России из числа победителей во Второй мировой войне.
"Память о союзе должна помогать нам построить подлинные партнерские отношения в борьбе против современных вызовов и угроз", — заключил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Одной из стран, которая как правопремница СССР искажает историю Второй Мировой Войны является РФ. Согласно статуту Нюргбергского Трибунала есть сроки опубликования на госязыках стран участников Трибунала всех материалов. Сроки вышли еще при Хрущеве. Опубликовано на русском языке минимальное количество материалов. Кто скрывает правду?
на удивление все верно написано.
однако странно что это могло быть напечатано на западе.
вот простой пример;
в англии в учебниках истории пишут что это британия победила во второй мировой войне которая началась в 1942м, а закончилась летом 1945го..
такие искажения реальности Повсеместны во всех странах запада.
это Государтвенная политика сша поддерживать все Фашисткие режимы на планете какие только были и немецкие Социалисты бежали именно в сша..
многие офицеры вермахта стали чиновниками нато, не говоря уже о их работе на спецслужбы.
из-за Левацкой пропаганды, люди в рф до сих пор пребывают в неведении о фундаментальных Фактах окружающего мира.
это очередное подтверждение тому какие негативные последствия имеет Цензура и запрещение свободы обмена информацией - вас тупо отрезают от Правды,
что-бы кучка Левых вурдаллаков могла сохранить свою власть над вами.
А что- все, что написано на Интернете- правда? Если я Вам сейчас заявлю, что я- сын Пушкина или брат Иисуса Христа, Вы этому тоже поверите?
уже конец января, завязывай с бухлом!
Не знаю ни одного случая ликвидации мемориалов освободителям и погибшим односельчанам в украинских сёлах и райцентрах. Не видел ни одного в запущенном состоянии, ухожены и посещаемы - расположены, как правило, в центре, возле местных совета и администрации. Говорю именно о сёлах, потому что в них легче убрать без шумихи в прессе. Но, нет, такого не было.