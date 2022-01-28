Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой

10:19 28.01.2022

Некоторые страны пытаются исказить историческую правду о Второй мировой войне, написал в колонке для The Washington Times в День памяти жертв холокоста посол России в США Анатолий Антонов.

"Мемориалы победителей фашизма демонтируют на Украине, в странах Балтии и Польше. Наблюдается очевидное желание стереть память о подвиге советского солдата-освободителя, которого они пытаются поставить в один ряд с гитлеровскими палачами", — приводит цитату из статьи РИА Новости.

Дошло до того, что отдельные государства Восточной Европы регулярно проводят марши в честь карательных подразделений СС, "чьи руки были в крови сотен тысяч гражданских, в том числе пожилых, женщин и детей", добавил дипломат.

Он также отметил, что такие "вызывающие озабоченность тренды затрагивают и США", где стало частой практикой умаление вклада СССР в борьбу против нацизма и исключение России из числа победителей во Второй мировой войне.

"Память о союзе должна помогать нам построить подлинные партнерские отношения в борьбе против современных вызовов и угроз", — заключил он.

