Назарбаев лишился поста в правящей партии Казахстана

"Правительство РФ выдвинуло зятя Назарбаева в совет директоров Газпрома"

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Правительство России предложило назначить в совет директоров «Газпрома» Тимура Кулибаева — одного из зятьев первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Тимур Кулибаев является председателем казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy. Он выдвинут на позицию независимого директора. Также на эту позицию претендуют ректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, профессор Виктор Мартынов и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау. Эту должность Кулибаев займет во второй раз.

Тимур Кулибаев — муж Динары Кулибаевой, средней дочери Нурсултана Назарбаева. 10 лет назад он входил в совет директоров «Казмунайгаза», когда там расстреливали бастующих рабочих в Жанаозене и Шетпе.

Его роль в той трагедии пока не получила оценки в соответствующих инстанциях.