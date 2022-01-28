Назарбаев лишился поста в правящей партии Казахстана
Председателем правящей партии «Нур Отан» был избран президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ранее этот пост занимал бывший глава государства Нурсултан Назарбаев.
«Решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии "Nur Otan"», - говорится в Twitter-аккаунте пресс-службы Токаева.
На съезде партии кандидатуру президента поддержали единогласно. При этом Назарбаев сам выступил с данной инициативой и заявил, что Токаев «обладает всей полнотой власти». Также он заверил, что конфликта в политической элите Казахстана нет, сообщает РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну и за каким, простите, "газпрому" и "великому цифровику" понадобился узкопленочный, да еще из бывших, в совете директоров? Собирают всю шваль, бывших диктаторов, черт знает что в этой стране происходит.
Эка... Миллиарды то остались. Так о чем горевать??
Так кто в итоге направил стада диких сайгаков на разграбление Алма- Аты и прочих городов. Тот кто сверг Назарбаева или сам Нурсултан Абишевич. Кто заблокировал работу КНБ.
"Правительство РФ выдвинуло зятя Назарбаева в совет директоров Газпрома"
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Правительство России предложило назначить в совет директоров «Газпрома» Тимура Кулибаева — одного из зятьев первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Тимур Кулибаев является председателем казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy. Он выдвинут на позицию независимого директора. Также на эту позицию претендуют ректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, профессор Виктор Мартынов и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау. Эту должность Кулибаев займет во второй раз.
Тимур Кулибаев — муж Динары Кулибаевой, средней дочери Нурсултана Назарбаева. 10 лет назад он входил в совет директоров «Казмунайгаза», когда там расстреливали бастующих рабочих в Жанаозене и Шетпе.
Его роль в той трагедии пока не получила оценки в соответствующих инстанциях.
Вот так, ходишь, ходишь! А потом, Бац!!! И вторая смена!
( к/ф Большая перемена)