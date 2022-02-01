Украина получила от США около 500 тонн боеприпасов

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 1 февраля Киев получил из США порядка 500 тонн американских боеприпасов.

«Не прошло и дня, а мы разгружаем шестую "птицу" от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего за сегодня мы получили около 500 тонн оборонных боеприпасов от США!» - написал он в твиттере.

При этом посольство США в Киеве отметило, что Вашингтон и в будущем будет оказывать Украине помощь.

«Мы отдаем значительное преимущество пути диалога и дипломатии, но мы будем и дальше оказывать Украине оборонную помощь, необходимую для защиты от многочисленных военных сил России, собранных на ее границах. Мы вместе с Украиной», - сообщается в твиттер-аккаунте посольства.

Напомним, во второй половине января тяжелые транспортные самолеты США и Великобритании уже совершили не менее 15 рейсов на Украину для поставок оружия и военной техники.

При этом на Украине ранее заявили о потенциальной невыполнимости минских соглашений.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.02.2022, 22:05
    Гость: такиминадо

    //95% всего что им НАТО поставило- одноразовое.// Очень странное утверждение в свете названия статьи: "... 500 тонн БОЕПРИПАСОВ". Вы что-то знаете про многоразовые боеприпасы? Поделитесь:)
    А вот ещё у Вас: //Ничего свежее 2004г Киеву просто не прислали// - ну, ведь тоже неправда.
    Гранатомет «NLAW» - серийное производство с 2009 года, тогда же был принят на вооружение Британской армии. Поставлены Британией 2000 штук. Допустим, самых первых партий - хотя это совершенно невероятно (те давно отстреляны в ходе боевой подготовки), но пусть будут 2009-го года. Вы серьезно полагаете, что у них срок хранения менее 20 лет?
    Насчет катеров - четыре патрульных катера типа Island , уже переданные Штатами Украине, 88-го года постройки. В корабельном составе ЧФ РФ множество кораблей, спущенных ещё раньше. Эти катера не предназначены для ведения морского боя, а в дозорной службе ценность корабля определяется установленным оборудованием - РЛС и станцией гидролокационного обнаружения, они на них вполне современные.
    Вообще, бахвальство, шапкозакидательство и принижение боевых возможностей противника никогда ни к чему хорошему не приводило. Не солидно.

  2. 01.02.2022, 20:08
    Гость: такиминадо

    Откуда инфа? Этот тезис очень широко представлен в российских СМИ, но источник его неясен. Официально это нигде не объявлялось. Полагаю, это ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ российской пропаганды.

  4. 01.02.2022, 20:05
    Гость: Есть мнение

    что все летальное оружие вернется в пиндостан для последнего употребления.

  5. 01.02.2022, 19:32
    Гость: Приходит Шойгу на прием к Путину и говорит:

    - Владимир Владимирович, у меня предложение, а не послать ли и нам Украине военную помощь, а то мы уже двадцать лет как средств на утилизацию старых складов не можем выделить.

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