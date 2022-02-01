Украина получила от США около 500 тонн боеприпасов
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 1 февраля Киев получил из США порядка 500 тонн американских боеприпасов.
«Не прошло и дня, а мы разгружаем шестую "птицу" от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего за сегодня мы получили около 500 тонн оборонных боеприпасов от США!» - написал он в твиттере.
При этом посольство США в Киеве отметило, что Вашингтон и в будущем будет оказывать Украине помощь.
«Мы отдаем значительное преимущество пути диалога и дипломатии, но мы будем и дальше оказывать Украине оборонную помощь, необходимую для защиты от многочисленных военных сил России, собранных на ее границах. Мы вместе с Украиной», - сообщается в твиттер-аккаунте посольства.
Напомним, во второй половине января тяжелые транспортные самолеты США и Великобритании уже совершили не менее 15 рейсов на Украину для поставок оружия и военной техники.
При этом на Украине ранее заявили о потенциальной невыполнимости минских соглашений.
Комментарии читателей Оставить комментарий
//95% всего что им НАТО поставило- одноразовое.// Очень странное утверждение в свете названия статьи: "... 500 тонн БОЕПРИПАСОВ". Вы что-то знаете про многоразовые боеприпасы? Поделитесь:)
А вот ещё у Вас: //Ничего свежее 2004г Киеву просто не прислали// - ну, ведь тоже неправда.
Гранатомет «NLAW» - серийное производство с 2009 года, тогда же был принят на вооружение Британской армии. Поставлены Британией 2000 штук. Допустим, самых первых партий - хотя это совершенно невероятно (те давно отстреляны в ходе боевой подготовки), но пусть будут 2009-го года. Вы серьезно полагаете, что у них срок хранения менее 20 лет?
Насчет катеров - четыре патрульных катера типа Island , уже переданные Штатами Украине, 88-го года постройки. В корабельном составе ЧФ РФ множество кораблей, спущенных ещё раньше. Эти катера не предназначены для ведения морского боя, а в дозорной службе ценность корабля определяется установленным оборудованием - РЛС и станцией гидролокационного обнаружения, они на них вполне современные.
Вообще, бахвальство, шапкозакидательство и принижение боевых возможностей противника никогда ни к чему хорошему не приводило. Не солидно.
Откуда инфа? Этот тезис очень широко представлен в российских СМИ, но источник его неясен. Официально это нигде не объявлялось. Полагаю, это ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ российской пропаганды.
хрен на них, а вот зачем пиндосятина в клуб самоубийц вступила?
что все летальное оружие вернется в пиндостан для последнего употребления.
- Владимир Владимирович, у меня предложение, а не послать ли и нам Украине военную помощь, а то мы уже двадцать лет как средств на утилизацию старых складов не можем выделить.