Украина получила от США около 500 тонн боеприпасов

13:10 1.02.2022

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 1 февраля Киев получил из США порядка 500 тонн американских боеприпасов.

«Не прошло и дня, а мы разгружаем шестую "птицу" от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего за сегодня мы получили около 500 тонн оборонных боеприпасов от США!» - написал он в твиттере.

При этом посольство США в Киеве отметило, что Вашингтон и в будущем будет оказывать Украине помощь.

«Мы отдаем значительное преимущество пути диалога и дипломатии, но мы будем и дальше оказывать Украине оборонную помощь, необходимую для защиты от многочисленных военных сил России, собранных на ее границах. Мы вместе с Украиной», - сообщается в твиттер-аккаунте посольства.

Напомним, во второй половине января тяжелые транспортные самолеты США и Великобритании уже совершили не менее 15 рейсов на Украину для поставок оружия и военной техники.

При этом на Украине ранее заявили о потенциальной невыполнимости минских соглашений.