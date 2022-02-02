El País опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ

11:48 2.02.2022

Испанская газета El País заявила, что получила доступ к двум конфиденциальным документам, которые содержат ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Текст документов размещен (доступно по подписке) на сайте издания.

Ни США, ни НАТО не намерены подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией. Кроме того, участники переговоров отказываются закрывать дверь для будущего вступления Украины в Североатлантический альянс. Газета El Pais, ссылаясь на документы, указывает, что НАТО и Соединенные Штаты предлагают президенту РФ Владимиру Путину обсудить соглашения о разоружении и меры доверия на различных форумах. Успех последних, говорится в бумагах, будет обусловлен началом деэскалации ситуации на Украине.

В ответе США подчеркивается, что дальнейшее наращивание российских военных у границы с Украиной или агрессия против нее вынудят Вашингтон и его союзников усилить свою оборонительную позицию. НАТО в своем ответе сообщило, что не хочет конфронтации с Москвой, но не пойдет на компромисс по принципам, на которых основан альянс. В тексте организации говорится, что все страны имеют право выбирать соглашения по безопасности «без внешнего вмешательства».

Россия отправила свои требования к США и НАТО в середине декабря. В Москве потребовали, чтобы альянс отказался от приема новых членов, в первую очередь, Украины, а также не размещал свои войска на территории стран, вошедших в него после 1997 года.