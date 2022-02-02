El País опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ
Испанская газета El País заявила, что получила доступ к двум конфиденциальным документам, которые содержат ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Текст документов размещен (доступно по подписке) на сайте издания.
Ни США, ни НАТО не намерены подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией. Кроме того, участники переговоров отказываются закрывать дверь для будущего вступления Украины в Североатлантический альянс. Газета El Pais, ссылаясь на документы, указывает, что НАТО и Соединенные Штаты предлагают президенту РФ Владимиру Путину обсудить соглашения о разоружении и меры доверия на различных форумах. Успех последних, говорится в бумагах, будет обусловлен началом деэскалации ситуации на Украине.
В ответе США подчеркивается, что дальнейшее наращивание российских военных у границы с Украиной или агрессия против нее вынудят Вашингтон и его союзников усилить свою оборонительную позицию. НАТО в своем ответе сообщило, что не хочет конфронтации с Москвой, но не пойдет на компромисс по принципам, на которых основан альянс. В тексте организации говорится, что все страны имеют право выбирать соглашения по безопасности «без внешнего вмешательства».
Россия отправила свои требования к США и НАТО в середине декабря. В Москве потребовали, чтобы альянс отказался от приема новых членов, в первую очередь, Украины, а также не размещал свои войска на территории стран, вошедших в него после 1997 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не хотели же публиковать, чтоб дать ВВП сохранить лицо.
Отсюда впечатление наглости есть.Россия или СССР, вероятно, мог так действовать в условиях крайнего отчаяния, но не системно.
Америкснский подход гораздо прагматичнее, то есть любое качество или преимущество используется в каждом случае, когда это только возможно..
Ментальность, возможно, разная.
В общем-то нужны социальные опросы разных групп населения.
Общее впечатление, в России и СССР народ во всех группах населения в целом, добродушнее.
Противоречия между странами и даже видами строя рассматривал др последнего времени, как неявную конкуренцию, что то вроде соцсоревнования, типа пусть соревнуются. Хотя некоторая подозрительность всё же есть. Тем более, многие неплохо помнят разные аспекты истории. Неоднозначной.
Американцы в массе крайне плохо информированы. При этом рядовой народ в массе весьма доброжелательный.
Но вот управляющий слой в Америке представляется крайне агрессивным в отношении других стран, сейчас России. Почему-то десятилетиями стоит задача то ли уничтожения, то ли закабаления России..
В Америке были и есть планы по разделу России на части. На это даже деньги выделяются.
Не слышал о проработке такого
для США.
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Когда академик Сахаров высказал свою известную идею "смыть" Америку, он пришёл к замминистра обороны СССР, так тот его идею отклонил, как "зверскую".
Ощущение, что в Пентагоне его идею бы подхватили..
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Но, как я и говорил, нужна оценка по слоям и группам населения, чтобы выявить истину
Вы просили обоснований,я вам их дал.Принимать их Вам или нет-дело ваше.В СССР было много танков ,самолетов,апл и еще бог знает что было.И ничто не спасло!Но, погиб от измены высших должностных лиц в руководстве страны.Ни в вооруженным столкновением с внешним врагом ,а от предательства!Надеюсь,что "Да" это хорошо понимает! Про сдаться это лишнее.Кстати вы знаете кто идет впереди каравана?Вот тот и оно!
Здесь нет никакой наглости - РФ ведёт себя точно так же ... когда может.
Мы огорчены...