Россия и Китай подписали заявление о международных отношениях

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях.

«Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества», - говорится в тексте.

Также сообщается, что стороны намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран, выступают против «цветных революций», нацелены на укрепление ШОС и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности, собираются работать для укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры, выступают за равные права на управление интернетом, а попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов считают неприемлемыми.

Кроме того стороны выступили против дальнейшего расширения НАТО и призвали Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен «холодной войны», уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран.

«Стороны всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией (AUKUS) "трехстороннего партнерства в сфере безопасности", которое предусматривает углубление сотрудничества между его участниками в сферах, затрагивающих стратегическую стабильность, в частности, их решением начать сотрудничество в области атомных подводных лодок. Россия и Китай полагают, что такие действия противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения. Стороны решительно осуждают подобные шаги и призывают участников AUKUS добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному и ракетному нераспространению, вместе защищать мир, стабильность и развитие в регионе», - сообщается на сайте Кремля.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.02.2022, 23:48
    Гость: Питон

    Умные люди как Л. Вершинин в сложившейся тревожной обстановке советуют кремлю в виду отсутствия собственных мозгов пристроится к Китаю как наилучший вариант из всех худших в данный момент.

  2. 04.02.2022, 23:37
    Гость: !

    Госдолг США ну очень напоминает Глобальную Финансовую Пирамиду МММ. Если страны начнут выходить из этой пирамиды, то просто рухнет экономика США. А чтобы не выходили по всему миру создается хаос.

  3. 04.02.2022, 21:32
    Гость: иван з.

    Так они и не читали. Просто вашему двухпартийному посоветовали не учить жить весь мир.

  4. 04.02.2022, 21:29
    Гость: иван з.

    Визит относится к категории рабочих. По протоколу встречает или чиновник невысокого ранга, или посол.
    А заявление обсуждают уже полдня без перерыва все ведущие информагенства и телекомпании мира.

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