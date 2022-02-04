Россия и Китай подписали заявление о международных отношениях

13:27 4.02.2022

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях.

«Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества», - говорится в тексте.

Также сообщается, что стороны намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран, выступают против «цветных революций», нацелены на укрепление ШОС и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности, собираются работать для укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры, выступают за равные права на управление интернетом, а попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов считают неприемлемыми.

Кроме того стороны выступили против дальнейшего расширения НАТО и призвали Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен «холодной войны», уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран.

«Стороны всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией (AUKUS) "трехстороннего партнерства в сфере безопасности", которое предусматривает углубление сотрудничества между его участниками в сферах, затрагивающих стратегическую стабильность, в частности, их решением начать сотрудничество в области атомных подводных лодок. Россия и Китай полагают, что такие действия противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения. Стороны решительно осуждают подобные шаги и призывают участников AUKUS добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному и ракетному нераспространению, вместе защищать мир, стабильность и развитие в регионе», - сообщается на сайте Кремля.